Явка на голосование по Конституции в Алтайском крае на утро составила 38%

В Алтайском крае явка на избирательные участки по данным на 10:00 1 июля, составила 38,66% - это более 700 тысяч человек. Об этом в ходе онлайн-трансляции сообщила глава краевого избиркома Ирина Акимова.

Общественные наблюдатели на голосовании по поправкам в Конституцию РФ.

В Барнауле явка (с учетом всех дней голосования) составила 34,9%, это 298 тысяч 481 человек.

Активнее всего голосуют жители Заринского (77%), Алейского (72%), Ключевского (72%) районов. По городам в лидеры традиционно выбился ЗАТО Сибирский (56%), а также Алейск (46%).

Уполномоченный по правам человека Борис Ларин добавил, что идет контроль за соблюдением избирательных прав всех категорий граждан: маломобильных людей, постояльцев интернатов, осужденных в колониях и даже тех, кто находится под домашним арестом.

По данным Ларина, в учреждениях министерства социальной защиты находится более трех тысяч людей, обладающих правом голоса. Во многих интернатах голосование уже завершилось.

Особый контроль за возможностью реализации избирательных прав в учреждениях ФСИН, где право голоса есть у 1004 человек. В Барнауле проголосовало уже более 60% осужденных.

Под домашним арестом в Алтайском крае находится 54 человека, из них голосовать могут 52 и 41 воспользовались этим правом.

Общественные наблюдатели на голосовании по поправкам в Конституцию РФ. Дмитрия Лямзин , ИД «Алтапресс»

Жалоб и вопросов на «горячую линию» избирательной комиссии не поступало, добавила Ирина Акимова.

Первый заместитель начальника ГУ МЧС России по Алтайскому краю Алексей Жук заявил, что чрезвычайных происшествий на участках также не было.

Напомним, голосование по вопросу одобрения поправок в Конституцию РФ началось 25 июня. Порядка половины участковых избирательных комиссий Алтайского края работали вне помещения на открытом воздухе. Например, в Барнауле из 255 УИК голосование на улице проводили 229 участковых комиссий.

Учитывая сложную эпидобстановку в регионе участнику голосования предоставляют средства индивидуальной защиты, ручку, измеряют температуру и следят за соблюдением социальной дистанции на участке.

Избирательные участки будут работать до 20:00 1 июля.