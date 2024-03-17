Явка на президентских выборах в 2024 году стала рекордной

В настоящее время, явка на выборах президента превысила 70%, сообщает ЦИК России.
Это стало рекордным показателем.
Ранее сообщалось главное о ходе голосования за 16 марта в России.
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Отмечается, что в 2018-м итоговая явка составила 67,54%.
В настоящее время, явка на выборах президента превысила 70%, сообщает ЦИК России.
Это стало рекордным показателем.
Ранее сообщалось главное о ходе голосования за 16 марта в России.
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