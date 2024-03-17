17 марта
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Политика

Явка на президентских выборах в 2024 году стала рекордной

Отмечается, что в 2018-м итоговая явка составила 67,54%.

Рекордный показатель явки на выборы президента России.
Рекордный показатель явки на выборы президента России.
ЦИК России

В настоящее время, явка на выборах президента превысила 70%, сообщает ЦИК России.

Это стало рекордным показателем.

Ранее сообщалось главное о ходе голосования за 16 марта в России.

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