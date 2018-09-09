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Явка на выборах губернатора Алтайского края-2018 пока ниже, чем 4 года назад

По данным на 12 часов, явка в Алтайском крае составила 16,8%, сообщили в крайзбиркоме. В 2014-м, когда на выборах победил Александр Карлин, явка к этому моменту составляла 18,48%.

Выборы губернатора Алтайского края 2018.
Выборы губернатора Алтайского края 2018.
Анна Зайкова, altapress.ru

По Барнаулу явка к 12 дня составила 11,55%. Корреспонденты altapress.ru, побывавшие с утра на участках, отмечают, что там малолюдно. Члены комиссий надеются, что к вечеру люди вернутся с дач и будут голосовать более активно.

Традиционно около участков ведется торговля, однако большого спроса наши корреспонденты не заметили.

По данным крайизбиркома, пока нарушений на выборах нет. Однако на карту нарушений «Голоса» из края поступила уже 31 жалоба. Это существенно больше, чем из других регионов Сибири, где 9 сентября также проходят выборы.

Выборы губернатора Алтайского края 2018: прямая трансляция

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