10yearschallenge. Как выглядели известные жители и гости Алтая 10 лет назад

В соцсетях завирусился флешмоб #10yearschallenge или #10yearsagochallege: люди делятся снимками 10-летней давности. Редакция altapress.ru тоже решила порыться в своих архивах и показать вам десятилетние фотографии известных людей, сделанные фотографом Олегом Богдановым.

На этих снимках вы можете увидеть тогдашних президента РФ Дмитрия Медведева и премьер-министра Владимира Путина, приезжавших в Алтайский край в 2009 году. Здесь же фотографии тогда еще губернатора края Александра Сурикова, его замов Сергея Локтева, Якова Ишутина, Владимира Притупова и Михаила Щетинина.

Также представлены снимки людей, бывших 10 лет назад депутатами АКЗС (многие из них до сих пор заседают в краевом парламенте, другие выбраны в Госдуму или или перестали быть депутатами): Ивана Лоора, Александра Романенко, Сергея Землюкова, Стеллы Штань, Бориса Ларина, Даниила Бессарабова, Всеволода Кондратьева, Алексея Смертина, Бориса Трофимова, Александра Лазарева, Александра Мастинина, Сергея Серова и Виктора Красилова.

Кроме того, есть фотографии сенатора Юрия Шамкова, депутата ГД Александра Терентьева, председателя краевого суда Виктора Ширнина, экс-спикера краевого совета Александра Назарчука и депутата Барнаульской гордумы Сергея Струченко. Снимки известных алтайских предпринимателей Александра Ракшина, Аллы Старовойтовой и Андрея Олишевского, фотография юного Сергея Шубенкова и кадры с тренером барнаульского «Коммунальщика» Владимиром Кобзевым и руководителем «Алтайтурцентра» Татьяной Сажаевой. Есть и снимок с барнаульским и алтайским митрополитом Максимом, этот снимок сделал во время Крещения в 2009 году.