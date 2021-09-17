Юрий Абдуллаев: «Проголосовал за стабильное развитие».

«Решил принять участие в выборах уже в первый день, зайти перед работой и проголосовать. Смотрю, что многие поступили так же, даже пришлось постоять в небольшой очереди. Проголосовал за партию, которую поддерживаю уже не первый год, потому что она, на мой взгляд, обеспечивает стабильность. Мы видим сегодня сколько у нас строится новых школ и детских садов, какие большие планы есть еще на развитие и строительство системы образования. Мы видим и те проблемы, которые предстоит решать. Уверен, что все они будут выполнены в ближайшее время», — отметил Абдуллаев.