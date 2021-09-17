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Юрий Абдуллаев: «Проголосовал за стабильное развитие»

Многие жители Алтайского края пришли на избирательные участки уже в первый день голосования. Одним из первых избирателей был и председатель Алтайской краевой организации Профсоюза работников народного образования и науки Юрий Абдуллаев. Он проголосовал на участке в Барнауле.

Юрий Абдуллаев: «Проголосовал за стабильное развитие».
Юрий Абдуллаев: «Проголосовал за стабильное развитие».
Источник: altai-ter.er.ru

«Решил принять участие в выборах уже в первый день, зайти перед работой и проголосовать. Смотрю, что многие поступили так же, даже пришлось постоять в небольшой очереди. Проголосовал за партию, которую поддерживаю уже не первый год, потому что она, на мой взгляд, обеспечивает стабильность. Мы видим сегодня сколько у нас строится новых школ и детских садов, какие большие планы есть еще на развитие и строительство системы образования. Мы видим и те проблемы, которые предстоит решать. Уверен, что все они будут выполнены в ближайшее время», — отметил Абдуллаев.

Напомним, в Алтайском крае, как и по всей стране 17 сентября стартовали выбор депутатов Госдумы и Алтайского краевого Законодательного Собрания. В крае открылось более 1700 избирательных участков. Выборы продлятся три дня до 19 сентября.

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