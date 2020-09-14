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Политика

За невыполнение предвыборных обещаний депутатов предложили лишать мандатов

Замруководителя фракции «Справедливая Россия» Олег Нилов в Госдуме РФ предложил ввести уголовную ответственность для политиков, которые нарушают свои предвыборные обещания после избрания депутатами, сообщает ТАСС.

Госдума РФ.
Госдума РФ.
duma.gov.ru

Парламентарий заявил о необходимости принятия закона о «политическом мошенничестве», который будет предполагать уголовное наказание.

По мнению депутата, следует фиксировать обещания кандидатов и программные заявления каждой партии, и в случае их нарушения наказывать штрафом.

Судимость по данной статье должна предполагать лишение депутатского мандата, отметил Нилов, пишет Lenta.ru.

Также он подчеркнул, что люди давно требуют персональной ответственности за предвыборные обещания. При этом он добавил, что данный закон, скорее всего, принят не будет.

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