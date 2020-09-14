За невыполнение предвыборных обещаний депутатов предложили лишать мандатов

Парламентарий заявил о необходимости принятия закона о «политическом мошенничестве», который будет предполагать уголовное наказание.
По мнению депутата, следует фиксировать обещания кандидатов и программные заявления каждой партии, и в случае их нарушения наказывать штрафом.
Судимость по данной статье должна предполагать лишение депутатского мандата, отметил Нилов, пишет Lenta.ru.
Также он подчеркнул, что люди давно требуют персональной ответственности за предвыборные обещания. При этом он добавил, что данный закон, скорее всего, принят не будет.