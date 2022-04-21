За высказывания о символах Z и V Поклонскую могут лишить госнаград

О решении лишить Поклонскую наград изданию сообщил глава комитета по законодательству парламента республики Сергей Трофимов.

«Это не итоговый документ, он будет пополняться. К сожалению, абсолютно неожиданные лица начинают высказываться категорически неприемлемо для подавляющего большинства крымчан и в целом граждан России. В частности, у нас возник вопрос насчет Натальи Владимировны, которая озвучивает позицию от лица человека, обладающего государственными полномочиями. Есть повод задуматься и проработать данный вопрос. Ее слова по поводу того, что Z и V — символ скорби, не совсем совпадают с точкой зрения наших вооруженных сил, находящихся на передовой. Для них эти символы определяющие, дающие на поле боя четкий сигнал, кто свой, а кто чужой», — отметил Трофимов.