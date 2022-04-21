21 апреля
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Политика

За высказывания о символах Z и V Поклонскую могут лишить госнаград

В Госсовете Крыма рассмотрят вопрос о лишении госнаград замглавы Россотрудничества Натальи Поклонской за ее высказывания о символах спецоперации на Украине, сообщает «Коммерсант».

Наталья Поклонская посетила Херсонскую область Украины с гуманитарной миссией.
Наталья Поклонская посетила Херсонскую область Украины с гуманитарной миссией.
t.me/poklonskaya_nv

О решении лишить Поклонскую наград изданию сообщил глава комитета по законодательству парламента республики Сергей Трофимов.

«Это не итоговый документ, он будет пополняться. К сожалению, абсолютно неожиданные лица начинают высказываться категорически неприемлемо для подавляющего большинства крымчан и в целом граждан России. В частности, у нас возник вопрос насчет Натальи Владимировны, которая озвучивает позицию от лица человека, обладающего государственными полномочиями. Есть повод задуматься и проработать данный вопрос. Ее слова по поводу того, что Z и V — символ скорби, не совсем совпадают с точкой зрения наших вооруженных сил, находящихся на передовой. Для них эти символы определяющие, дающие на поле боя четкий сигнал, кто свой, а кто чужой», — отметил Трофимов.

Ранее госпожа Поклонская высказала в интервью Маше Майерс на YouTube-канале «Живой гвоздь» свое мнение по поводу военной операции вооруженных сил РФ на Украине.

«Эта буква ''Z'' символизирует трагедию и горе как для России, так и для Украины. Почему? Да потому что гибнут и русские солдаты — россияне, и родители получают разные известия. Это беда. Ведь Министерство обороны говорит: столько погибло, столько раненых. Разве это радость? Нет», — отметила Поклонская.

Между тем глава Россотрудничества Евгений Примаков пообещал сделать выводы после заявления Поклонской о том, что буква Z символизирует горе и трагедию.

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