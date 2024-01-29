За закрытыми ульями. Пчелиный вопрос едва не поссорил алтайских депутатов

Сроки и штрафы
Перед подготовкой закона о защите пчел от гибели из-за обработки полей химикатами, комитет АКЗС по аграрной политике, природопользованию и экологии провел несколько встреч и совещаний с пчеловодами и фермерами. Получилось вывести несколько устроивших всех положений, которые направили в Госдуму, где их приняли и внесли изменения в федеральный закон.
25 января на сессии АКЗС большинством голосов закон приняли и на уровне края. Теперь сельхозтоваропроизводители теперь должны будут предупреждать пчеловодов об обработке полей пестицидами и агрохимикатами не ранее, чем за 10 дней, и не позднее, чем за пять дней. А если фермер проигнорирует закон, он будет рисковать получить штраф до 400 тыс. рублей.
Раньше фермеры также должны были заранее сообщать о работе с химикатами, только вот указывать конкретные сроки их никто не обязывал. Пчеловоды жаловались, что аграрии могли разместить объявление в мае и написать в нем, что работы будут проходить до сентября. Само собой, держать пчел закрытыми в ульях четыре месяца никто бы не стал. Оттого в последние годы в Алтайском крае остро встала проблема массовой гибели пчел из-за обработки полей.
Теперь же в законе не только конкретизированы сроки оповещения, но еще и закреплены способы передачи информации: через печать, радио и другие СМИ, вплоть до досок объявлений. В том числе оповещать пчеловодов и местных жителей можно через все информационные государственные системы.
Одна из таких работает с июня 2023 года, и через нее сообщения мгновенно доносятся до всех глав сельсоветов и муниципалитетов, а также до населения, проживающего по близости от обрабатываемой земли. По словам Сергея Серова, председателя комитета АКЗС по аграрной политике, природопользованию и экологии, с помощью этой системы за полгода было послано уже 3,5 тыс. сообщений населению и пчеловодам. И в 2023-м жалоб о гибели пчел было в два раза меньше, чем в прошлом году: 20 против более чем 40.
Уточняет закон и содержание объявления для пчеловодов: в нем должна быть указана информация о наименовании пестицидов и ядохимикатов, способ их применения, дозировка, номер земельного участка, где будет проходить обработка, а также рекомендации по сроку изоляции пчел в ульях.
Одним — права, другим — обязанности
Несмотря на то, что, казалось бы, ранее все заинтересованные лица сумели найти компромисс, довольны остались не все. Слово в защиту фермеров сказал Александр Траутвейн, депутат АКЗС, член фракции «Единая Россия». По его мнению, обновленный закон «О пчеловодстве» дает права только одной стороне — пчеловодам, а второй, аграриям, только добавляет обязанностей.
В частности, он отметил, что в законе не предусмотрена обязанность пчеловодов оповещать сельхозтоваропроизводителей о своем местоположении, а также защищать свое имущество.
«99% из них кочуют, где хотят. При этом нигде не стоят на учете. А мы не знаем, где они находятся, чтобы понимать, кого оповестить и когда. А если они не закроют ульи, даже если их известят о предстоящей обработке как положено? Пчелы погибнут, дойдет до суда, а там не имеет значения, было ли объявление. Суду важна причинно-следственная связь: ущерб нанесен — возмести убытки. Поэтому надо жить дружно, уметь договориться», — высказался Траутвейн.
Защищает животных лучше людей
Недостаточно эффективным закон просчитала и фракция «Коммунисты России», которая в качестве поправки предложила внести все существующие виды пчел Алтайского края в региональную Красную книгу.
Комитет эту поправку отклонил, а Сергей Серов, уточнил: чтобы внести в Красную книгу края все виды пчел, надо проводить научный мониторинг, а на это необходимо дополнительное финансирование. Не говоря уже о том, что туда вносятся только исчезающие виды. А самое главное: после внесения пчел в Красную книгу их нужно будет немедленно изъять из хозяйств и выпустить в природу.
«То есть семь с лишним тысяч пчеловодов должны будут искать другую работу. Эта поправка поставит крест на пчеловодственной отрасли», — подытожил Сергей Серов.
С ним согласилась Евгения Боровикова, депутат АКЗС и член фракции «Справедливая Россия».
«Прежде, чем предлагать внести пчел в Красную книгу, надо сначала подробно изучить все процедурные моменты. Я так понимаю, этого сделано не было. Я представляю себе такую картину: мы отлавливаем пчел из хозяйств, ставим на пузе крестик и выпускаем на вольные поля. А потом нельзя будет срывать цветочки — иначе поставим пчел в голодное положение. А если кто-то перепутает пчелу с мухой или осой и убьет, какая будет ответственность? От трех до пяти лет лишения свободы? Или принудительные работы?»
Сергей Малинкович, представитель предложивших поправку «Коммунистов России», конечно, попытался переубедить коллег. Он зачитал несколько заголовков прошлых лет из федеральных СМИ о массовой гибели пчел на алтайский полях и посетовал, что регион прославился именно этим. А также добавил, что в 2023 году о проблеме решили умолчать из-за губернаторских выборов.
«Почему люди работы лишатся из-за внесения пчел в Красную книгу? Что за вольные выводы? Пчелы будут защищены. А если закон сейчас будет принят без нашей поправки, я вас уверяю, через год-два вы снова увидите точно такие же заголовки», — заключил Малинкович.
Сергей Писарев, председатель Мандатной комиссии АКЗС, а также директор Барнаульского зоопарка, не мог остаться в стороне от обсуждения, однако тоже не встал на сторону Сергея Малинковича.
«В Барнаульском зоопарке 16 животных занесены в Красную книгу. И у всех в связи с этим есть жесточайшие ограничения по работе с ними. Если мы с вами внесем туда пчел, то пчеловодам работать с ними фактически будет невозможно: федеральное законодательство, я вам честно скажу, защищает животных лучше, чем людей».
В итоге против поправки «Коммунистов России» проголосовали 50 депутатов из 60.
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