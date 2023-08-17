Зачем федеральные власти хотят распустить все сельсоветы России и что об этом думают на Алтае

Местное самоуправление в России ждут радикальные изменения. На смену нынешнему закону, по которому муниципальные власти живут сегодня, в Госдуме готовят новый. И если его примут в нынешнем виде, все сельсоветы страны будут распущены, а вся власть перейдет муниципальным и городским округам. Какие еще изменения он предполагает и к каким результатам они могут привести? На эти и другие вопросы ответил Андрей Кривов, зампред комитета АКЗС по правовой политике и местному самоуправлению.

Спорный законопроект

- Андрей Юрьевич, в какой стадии рассмотрение закона, по которому к 1 января 2028 года все сельсоветы страны должны быть распущены, а все местное самоуправление перейдет на уровень райцентров и городов?

- Закон «Об общих принципах организации местного самоуправления в единой системе публичной власти» принят Госдумой в первом чтении, но его поставили на паузу.

Этот проект вызвал многочисленные вопросы. В том числе у достаточно широко известных представителей «Единой России» - сенатора Андрея Клишаса и председателя комитета думы по государственному строительству и законодательству Павла Крашенинникова.

Предполагалось, что после его принятия ныне действующий 131-й закон будет признан утратившим силу. Но сейчас никто не понимает, как будет дальше развиваться местное самоуправление. Можно сказать, что эта система власти находится в подвешенном состоянии.

- Что именно вызвало вопросы?

- Самая большая проблема как раз в том, что такого муниципального образования, как поселение, не предусматривается. То есть для любого населенного пункта вся власть будет сосредоточена в центре округа.

Сибирский сельсовет Первомайского района. Фото с личной странички Олега Боронина в соцсети.

Это стало возможно после того, как мы в 2020 году внесли изменения в Конституцию. Ранее в ней было написано, что местное самоуправление осуществляется, в частности, в поселениях. А сейчас – «в муниципальных образованиях, форма которых устанавливается федеральным законом».

Но в последнее время все громче звучат голоса о том, что полностью ликвидировать поселенческий уровень нереально, а, может быть, даже и вредно. И, возможно, надо отдать этот вопрос на откуп регионам, чтобы они сами принимали решение, заниматься преобразованием или нет.

- Как вы лично к этому относитесь?

- Лично у меня никаких сомнений нет, что никакого автоматического упразднения всех поселений быть не должно. В некоторых районах края так и говорят: «Мы вообще не представляем, как без сельсоветов будем работать». Я слышал об этом в Первомайском районе, да и не только там.

Тут же вся ответственность фактически на одном человеке – главе округа. Ну, ладно, Залесовский район (к 2022 году в нем упразднены все сельсоветы, район стал округом. - Прим. Altapress.ru) не самый большой. А что делать с большим районом? Одного главы округа на всю территорию не хватит.

Законопроект. Документы. Госдума РФ.

Недоступная власть

- В последние два-три года такие преобразования происходят добровольно, и три района в Алтайском крае - Залесовский, Чарышский и Суетский - все же пошли на это. Сельсоветов там нет - и ничего страшного не произошло ведь?

- Я не могу сказать, что изменилось для жителей, потому что никто не поговорил с ними после того, как преобразование завершилось.

Что в этом процессе перехода на муниципальный округ не устраивает меня и нашу фракцию? Процедура объяснения людям, что произойдет, когда ликвидируют сельсоветы и как будет осуществляться на местах власть.

Перед преобразованием в каждом муниципалитете надо провести публичные слушания. Но если там проживает тысяча человек, а на слушания пришли 20, и то - в основном, работники администрации и депутаты, то утверждать, что все жители поддержали эту инициативу, мы не можем. Насколько я могу судить, так было и в Залесовском, и в Чарышском районах.

- И в Суетском районе?

- В Суетском было всего четыре сельсовета, он небольшой, и на его преобразование в округ я смотрю более-менее спокойно. Все-таки самое основное в местном самоуправлении - это доступность муниципальной власти.

А когда власть расположена за десятки километров, это уже не местное самоуправление. Уж тогда, может быть, набраться смелости и сделать их органами госвласти на уровне городов и районов?

Андрей Кривов, депутат АКЗС. АКЗС.

- Но ведь на уровне района сохраняется самоуправление, там и депутаты от территорий будут работать, и глава может быть избран. Этого недостаточно?

- Еще одно важный критерий местного самоуправления - это возможность населения на эту власть влиять. Если муниципальная власть остается только на уровне района, на нее особо-то не повлияешь.

Когда глава сельсовета, избранный населением, идет в здание местной администрации, его по ходу дела пять-десять жителей могут спросить, как мы будем решать вопросы. Вот это - местное самоуправление.

- Насколько я знаю, во вновь созданных округах на местах работает назначенный главой чиновник, то есть власть не так уж и далека.

- По этому поводу я вспоминаю ситуацию с одним сельсоветом в Заринском районе. Однажды в субботу вечером там сгорел насос на скважине, все село осталась без воды. Глава была избранная, и она понимала, что должна что-то сделать.

Всю ночь бегала, что-то доставала, чуть ли не свои деньги вложила, и насос запустили на следующий день. А представим, что сидит в этом селе чиновник, который живет в райцентре. Его в субботу там просто нет, я уж не говорю о том, что он не так мотивирован решать проблему.

Субботник в одном из сел Заринского района. ВК/Заряновский сельсовет.

Инициатива снизу

- Известно ли вам, есть ли у каких-то других районов, кроме Залесовского, Чарышского и Суетского, желание тоже распустить сельсоветы и перейти на одноуровневую систему еще до принятия нового федерального закона?

- Я слышал, что этой темой активно интересовался Змеиногорский район. Но никакого движения в этом направлении пока нет - может быть, им помешали избирательные кампании.

Из практики видно, что установка губернатора – поддерживать инициативу снизу, но сверху не инициировать процессы преобразования. Мне такой подход импонирует.

Однако, по мнению нашей фракции (и по моему личному мнению тоже), инициатива создания округа должна исходить не от главы района, а от сельсоветов.

Вот когда главы придут и скажут: мы ничего не можем, давайте власть передадим на уровень райцентра, тогда можно начинать процедуру преобразования.

Андрей Кривов, депутат АКЗС. АКЗС.

А ведь у нас порой волюнтаристским методами действуют. В Чарышском районе сначала два сельсовета отказались согласовать преобразование в округ, а это является препятствием для дальнейшего движения. А потом провели с ними работу и якобы их переубедили.

- Убеждать – все-таки не преступление.

- Я в этих беседах не участвовал, так что соглашусь с вами.

Исчезнувшее оправдание

- Пока Госдума не приняла революционный закон о местном самоуправлении, краевые депутаты приняли свой нормативный акт, который мне представляется тоже революционным: он допустил, в том числе, прямые выборы населением главы города и района. Помню, какие битвы шли за это - проводили митинги, пикеты, активистов штрафовали...

- Федеральный закон изначально предусматривал два способа избрания главы муниципального образования, потом добавился третий - по итогам конкурса. По традиции регионам дали право определять порядок избрания.

Но в Алтайском крае где-то в 2014 году подготовили законопроект, в котором остался единственный способ избрания главы города и района – депутатами по итогам конкурсных процедур. И именно этот вариант в Алтайском крае сейчас применяется повсеместно.

Законодательное собрание. Сессия. Принятие законов. АКЗС.

Мне трудно сказать, чем именно руководствовались инициаторы этого закона. Возможно, тем, что на выборах можно получить неожиданный результат и будет избран не тот глава, какого хотелось бы.

- Например, Федор Найден в Камне-на-Оби.

- Совершенно верно. Одно из объяснений со стороны правительства края - таким образом мы выберем компетентных, проверенных, грамотных людей. Но практика этого не подтвердила.

Что касается вариантов избрания главы. Вообще, это была программная установка КПРФ - вернуть населению прямые выборы глав муниципалитетов. И поэтому одна из наших первых законодательных инициатив предусматривала все три варианта.

Чуть попозже правовой комитет принял решение разработать свой законопроект, тоже предусматривающий все три способа. Я, зампредседателя комитета, не имел об этом ни малейшего представления. Но для нас важнее результат, поэтому мы сняли с рассмотрения свой проект.

Андрей Кривов, депутат АКЗС. АКЗС.

- Так все-таки – это революция?

- Я бы не стал использовать такой термин как «революция», но это очень важный шаг в нужном направлении. Однако есть одно «но»: способ избрания главы определяется уставом муниципального образования. А за изменения устава должны проголосовать две трети депутатов представительного органа.

По крайней мере, теперь, когда избиратели будут требовать от своих депутатов вернуть прямые выборы главы города или района, у них не будет отговорки «такого нет в краевом законе».

Выборы. Из архива редакции.

Новые сюрпризы

- Если вернуться к федеральному законопроекту о местном самоуправлении, то какие еще сюрпризы, сильно меняющие нынешнее устройство, в нем содержатся?

- Их много. Например, у губернатора появится право отрешить главу муниципалитета от должности, если орган самоуправления ненадлежащим образом выполняет государственные полномочия, которыми его наделили.

- Можете привести какой-то пример, который бы проиллюстрировал, чем это чревато?

- Ну, давайте для примера возьмем госполномочия по безнадзорным животным, переданные в муниципалитеты. На мой взгляд, у губернатора будет право выгнать любого главу на территории края, у которого собаки просто бегают по улице. Потому что с этими полномочиями на данном этапе сделать ничего невозможно.

Вот не понравился глава, ему объявляют выговор. В законопроекте написано так: если в течение месяца глава не примет «в пределах своих полномочий меры по устранению причин», он отрешается от должности главы.

Бродячая собака в Новоалтайске. "Найдено - Новоалтайск"

- «В пределах своих полномочий» – может быть, это палочка-выручалочка для главы муниципалитета?

- Я бы на это ответил так: в его полномочия входит исполнение переданных ему государственных полномочий. Вероятно, это будет уже вопрос трактовки норм законодательства, в том числе и судебными органами.

По моему мнению, эта формулировка позволяет избавляться от любого главы муниципального образования. Но ведь это неправильно, тем более - там, где главу избрало население.

На практике, я надеюсь, такого не будет, и подход будет ответственный и разумный… А вы же знаете, что право удалять главу в отставку есть и у представительного органа?

- Да, конечно.

- Сегодня в законе прописано пять оснований. Новый законопроект добавляет шестое: систематическое недостижение показателей эффективности деятельности органов местного самоуправления. Что такое систематическое недостижение показателей? Я бы не хотел строить предположения, но в такой формулировке тоже можно отстранить любого главу.

Исключение. Увольнение. Pixabay.com

Непонятные моменты

- Если говорить о способах появления главы городского или муниципального округа, то главу можно будет выбирать на всеобщих выборах?

- Сохраняются все три существующих способа избрания главы. В том числе - по итогам конкурса депутатским корпусом. Только сейчас кандидаты на должность главы администрации у нас как появляются?

- При избрании по конкурсу их выдвигает фракция или они выдвигаются сами.

- А по новому законопроекту, кандидатуру (или кандидатуры) на пост главы района или города, который избирается по итогам конкурса, может предложить только губернатор.

В законопроекте есть еще масса моментов, которые мне не понятны. Например, предусматривается, что глава муниципального образования, возглавляющий местную администрацию, одновременно замещает государственную должность субъекта РФ и муниципальную должность. Вот что это означает?

- Может, это значит, что глава муниципального или городского округа - подчиненный губернатора?

- По действующему закону №131 формально это не так. А вот по новому закону, возможно, будет именно так. Если, конечно, его примут в нынешнем виде.

Праздник в Хайрюзовском сельсовете. ВК/Хайрюзовский сельсовет.

О чем еще рассказал собеседник

О преобразованиях - Преобразования в свое время начали с сельсоветов, объединяли два в один, три в один. В Троицком районе в 2011 году объединили пять сельсоветов в один - Хайрюзовский. Слепили поселение, исполняя волю высшего должностного лица региона. Я туда ездил в командировку. В тот момент глава вынужден был вести приемы не в административном центре, поскольку до Хайрюзовки не могли доехать все люди из населенных пунктов, вошедших в состав большого сельсовета. А в Троицком, которое никакого отношения к этому сельсовету не имело. О федеральном законодателе - Федеральный законодатель вносит в закон о местном самоуправлении иногда довольно странные изменения. В 2018 году Госдума запретила старостам состоять в каких бы то ни было финансовых отношениях с органами местного самоуправления. Ну, почему нельзя материально поощрять человека, который выполняет функции старосты? Мы привели краевой закон в соответствии с федеральным и тем самым нанесли, я считаю, серьезный ущерб институту старост в Алтайском крае. Старост стало намного меньше.

Андрей Кривов, АКЗС. АКЗС.

Кто такой Андрей Кривов

Родился 4 июля 1958 года в Барнауле. В 1980 году окончил Алтайский политехнический институт (диплом инженера-механика), в 2005 году – Алтайскую Академию экономики и права (диплом юриста).

В 1987-1989 годах служил в армии.

После возвращения работал на Барнаульском котельном заводе.

В 1991 году возглавил комитет по делам молодежи Барнаульского горисполкома, а в январе 1993 года был избран председателем Октябрьского районного Совета народных депутатов Барнаула.

Более 25 лет состоял в составе краевой избирательной комиссии.

В 2004-2021 годах – консультант, главный консультант комитета по местному самоуправлению АКСНД, АКЗС.

Депутатом АКЗС избран в 2021 году от КПРФ. В АКЗС является зампредседателя комитета по правовой политике и местному самоуправлению и руководителем фракции «КПРФ».