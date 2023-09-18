"Задача непростая" и "с божьей помощью". Как прошла инаугурация губернатора Алтайского края в Барнауле

Работа над ошибками
Фойе Алтайского театра драмы и площадь перед ним заполнилась вип-гостями за час до начала церемонии. Найти свободное от людей в деловых костюмах пространство было сложно.
Местные депутаты приветствовали друг друга, вели светские беседы, шутили, что наконец появился повод увидеться. Кандидаты в губернаторы и депутаты Евгения Боровикова и Сергей Булаев также прибыли поздравить победителя.
Булаев при этом отметил, что для него это был первый опыт участия в таких выборах, и что в следующий раз они с командой проведут работу над ошибками, чтобы результат будет лучше.
Напомним, что Евгения Боровикова от "Справедливой России" получила 9,46% голосов или 51 802 человек, а Сергей Булаев (ЛДПР) — 7,96% или 43 571 человек.
Признали состоявшимися
Церемония началась без опозданий. Еще до 11:00 зал уже был полон, а в креслах разместились члены федерального собрания РФ, депутаты АКЗС, судьи, руководители представительных органов, главы городов, муниципалитетов, районов, предприятий, учреждений края, представители военных, духовенства, политических партий и общественники. В общем, аншлаг.
Инаугурация традиционно началась с торжественного внесения конституции и устава края. Затем на сцену вышла глава крайизбиркома Ирина Акимова.
Она сообщила, что выборы, прошедшие 8-10 сентября, признали состоявшимися, и еще раз напомнила цифры. Виктор Томенко получил поддержку от 417 073 человек, что составило 76,16% от всех голосов.
Вышел и сам новоиспеченный глава региона: получил удостоверение об избрании губернатором Алтайского края и зачитал короткую присягу.
Текст присяги:
"Клянусь верно служить народу, добросовестно исполнять возложенные на меня обязанности губернатора Алтайского края, уважать, защищать права и свободы человека и гражданина,соблюдать Конституцию Российской Федерации, федеральные законы, Устав (Основной закон) Алтайского края и законы Алтайского края".
Улучшить жизнь
Затем на сцену по очереди поднялись почетные гости, чтобы поздравить губернатора и произнести слова напутствия.
Первым стал полномочный представитель президента РФ в Сибирском федеральном округе Анатолий Серышев.
Он отметил, что итоги наглядно свидетельствуют о признании и положительной оценке жителями проделанной за «непростые пять лет» работы. Большое внимание Серышев уделил изменениям в селах, наращиванию выпуска продукции в оборонно-промышленном комплексе и активному развитию молодежной политики.
По его словам, хорошее экономическое положение показывает, что, судя по темпам, у средней заработной платы в Алтайском крае есть прирост. Регион «наконец-то получает свою историческую справедливость: стало легче жить, легче дышать, легче строить».
«Уверен, Виктор Петрович, нас впереди ждут большие дела. Может быть, не такие простые, но только совместными усилиями и общими решениями мы сможем кардинально улучшить нашу с вами жизнь. А у нас ведь задача непростая: не только улучшить жизнь для себя, но и подсказать путь человечеству, заблудившимся странам», - сказал Анатолий Анатольевич.
"Определился лидер"
Следующим губернатора спешил поздравить председатель Алтайского краевого законодательного собрания Александр Романенко.
«Пять лет назад избиратели оказали вам доверие возглавить регион. И в этом году жители Алтайского края, уже большим количеством голосов, свой выбор повторили. Это действительно оценка вашего труда, вашей команды и правильности выбранного курса на развитие региона».
Он также добавил, что сегодняшней церемонией завершилась организация публичной власти региона: состоялись выборы краевого парламента (в 2021 году), представительных органов местного самоуправления, избраны главы территорий. И сегодня "определился лидер этой большой управленческой команды».
Послание от патриарха
Поздравить Виктора Томенко с победой от лица муниципалитетов выпала честь главе Благовещенского района Андрею Гинцу.
Он, в свою очередь, высказался о результатах строительства новых школ, детсадов, больниц и дорог – все это, по словам Гинца, видно на местах, в районах и городах, и способствует развитию сельской местности. Он также отметил за «огромные вложения в сфере ЖКХ, привлечение инвестиций в развитие промышленности и туризма».
Митрополит барнаульский и алтайский Сергий выступил очень кратко, благословив Томенко на «новый-старый путь» и пожелав, чтобы «господь всегда сопутствовал и давал силу».
Также Сергий зачитал послание патриарха московского и всея Руси Кирилла. Епископ поздравил губернатора, пожелал «крепкого здоровья, духовной веры, божьей помощи и успехов в дальнейшей службе на благо России».
Большая сила - большая ответственность
В конце на сцене вновь появился Виктор Томенко. На этот раз – с собственной речью. Он поблагодарил избирателей за доверие, заявив, что новый срок – не только большая честь, но и большая ответственность.
А кроме того, поделился планами на будущее. Губернатор рассказал, что в Алтайском крае утверждена стратегия экономического развития до 2031 года. И ее главные цели: устойчивый экономический рост, создание комфортной среды для жизни, творчества и самореализации, а также сохранение и развитие человеческого капитала.
«Наша миссия - быть ведущим крупнопромышленным регионом Сибири и Дальнего востока», - сказал Виктор Петрович.
Завершилась церемония концертом.