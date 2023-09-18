"Задача непростая" и "с божьей помощью". Как прошла инаугурация губернатора Алтайского края в Барнауле

18 сентября в Алтайском краевом театре драмы состоялась инаугурация избранного губернатора региона. Сама церемония длилась недолго. Виктор Томенко получил удостоверение, прочитал присягу и официально вступил в свои обязанности на ближайшие 5 лет — уже на второй свой срок.

Работа над ошибками

Фойе Алтайского театра драмы и площадь перед ним заполнилась вип-гостями за час до начала церемонии. Найти свободное от людей в деловых костюмах пространство было сложно.

Местные депутаты приветствовали друг друга, вели светские беседы, шутили, что наконец появился повод увидеться. Кандидаты в губернаторы и депутаты Евгения Боровикова и Сергей Булаев также прибыли поздравить победителя.

Булаев при этом отметил, что для него это был первый опыт участия в таких выборах, и что в следующий раз они с командой проведут работу над ошибками, чтобы результат будет лучше.

Напомним, что Евгения Боровикова от "Справедливой России" получила 9,46% голосов или 51 802 человек, а Сергей Булаев (ЛДПР) — 7,96% или 43 571 человек.

Инаугурация губернатора Алтайского края 2023. Анна Зайкова

Признали состоявшимися

Церемония началась без опозданий. Еще до 11:00 зал уже был полон, а в креслах разместились члены федерального собрания РФ, депутаты АКЗС, судьи, руководители представительных органов, главы городов, муниципалитетов, районов, предприятий, учреждений края, представители военных, духовенства, политических партий и общественники. В общем, аншлаг.

Инаугурация традиционно началась с торжественного внесения конституции и устава края. Затем на сцену вышла глава крайизбиркома Ирина Акимова.

Она сообщила, что выборы, прошедшие 8-10 сентября, признали состоявшимися, и еще раз напомнила цифры. Виктор Томенко получил поддержку от 417 073 человек, что составило 76,16% от всех голосов.

Вышел и сам новоиспеченный глава региона: получил удостоверение об избрании губернатором Алтайского края и зачитал короткую присягу.

Текст присяги: "Клянусь верно служить народу, добросовестно исполнять возложенные на меня обязанности губернатора Алтайского края, уважать, защищать права и свободы человека и гражданина,соблюдать Конституцию Российской Федерации, федеральные законы, Устав (Основной закон) Алтайского края и законы Алтайского края".

Инаугурация губернатора Алтайского края 2023. Анна Зайкова

Улучшить жизнь

Затем на сцену по очереди поднялись почетные гости, чтобы поздравить губернатора и произнести слова напутствия.

Первым стал полномочный представитель президента РФ в Сибирском федеральном округе Анатолий Серышев.

Он отметил, что итоги наглядно свидетельствуют о признании и положительной оценке жителями проделанной за «непростые пять лет» работы. Большое внимание Серышев уделил изменениям в селах, наращиванию выпуска продукции в оборонно-промышленном комплексе и активному развитию молодежной политики.

По его словам, хорошее экономическое положение показывает, что, судя по темпам, у средней заработной платы в Алтайском крае есть прирост. Регион «наконец-то получает свою историческую справедливость: стало легче жить, легче дышать, легче строить».

«Уверен, Виктор Петрович, нас впереди ждут большие дела. Может быть, не такие простые, но только совместными усилиями и общими решениями мы сможем кардинально улучшить нашу с вами жизнь. А у нас ведь задача непростая: не только улучшить жизнь для себя, но и подсказать путь человечеству, заблудившимся странам», - сказал Анатолий Анатольевич.

Инаугурация губернатора Алтайского края 2023. Анна Зайкова

"Определился лидер"

Следующим губернатора спешил поздравить председатель Алтайского краевого законодательного собрания Александр Романенко.

«Пять лет назад избиратели оказали вам доверие возглавить регион. И в этом году жители Алтайского края, уже большим количеством голосов, свой выбор повторили. Это действительно оценка вашего труда, вашей команды и правильности выбранного курса на развитие региона».

Он также добавил, что сегодняшней церемонией завершилась организация публичной власти региона: состоялись выборы краевого парламента (в 2021 году), представительных органов местного самоуправления, избраны главы территорий. И сегодня "определился лидер этой большой управленческой команды».

Инаугурация губернатора Алтайского края 2023. Анна Зайкова

Послание от патриарха

Поздравить Виктора Томенко с победой от лица муниципалитетов выпала честь главе Благовещенского района Андрею Гинцу.

Он, в свою очередь, высказался о результатах строительства новых школ, детсадов, больниц и дорог – все это, по словам Гинца, видно на местах, в районах и городах, и способствует развитию сельской местности. Он также отметил за «огромные вложения в сфере ЖКХ, привлечение инвестиций в развитие промышленности и туризма».

Митрополит барнаульский и алтайский Сергий выступил очень кратко, благословив Томенко на «новый-старый путь» и пожелав, чтобы «господь всегда сопутствовал и давал силу».

Также Сергий зачитал послание патриарха московского и всея Руси Кирилла. Епископ поздравил губернатора, пожелал «крепкого здоровья, духовной веры, божьей помощи и успехов в дальнейшей службе на благо России».

Инаугурация губернатора Алтайского края 2023. Анна Зайкова

Большая сила - большая ответственность

В конце на сцене вновь появился Виктор Томенко. На этот раз – с собственной речью. Он поблагодарил избирателей за доверие, заявив, что новый срок – не только большая честь, но и большая ответственность.

А кроме того, поделился планами на будущее. Губернатор рассказал, что в Алтайском крае утверждена стратегия экономического развития до 2031 года. И ее главные цели: устойчивый экономический рост, создание комфортной среды для жизни, творчества и самореализации, а также сохранение и развитие человеческого капитала.

«Наша миссия - быть ведущим крупнопромышленным регионом Сибири и Дальнего востока», - сказал Виктор Петрович.

Завершилась церемония концертом.