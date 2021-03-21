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Политика

Задержан губернатор Пензенской области Иван Белозерцев

Силовики задержали губернатора Пензенской области Ивана Белозерцева, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на собственный источник.

Взятка, подкуп.
Взятка, подкуп.

«Белозерцев задержан в рамках уголовного дела», — сказал собеседник. До информации о задержании губернатора сообщалось, что правоохранители проводят следственные действия с Белозерцевым и рядом областных чиновников.

По информации ТАСС, Белозерцев был задержан по подозрению в должностных преступлениях, а именно в получении взятки.

«Да, он задержан по подозрению в получении взятки», — сообщил источник издания.

Иван Белозерцев избран губернатором Пензенской области в сентябре 2015 года, а осенью 2020 года был переизбран на второй срок.

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