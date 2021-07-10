Задержанные за убийство президента Гаити американцы назвали имя организатора нападения

Напомним, убийство главы Республики произошло 7 июля в Петьонвиль (Западный департамент страны). Политика и его супругу расстреляла группа злоумышленников на территории частной резиденции примерно в час ночи по местному времени.
Были задержаны американцы гаитянского происхождения Джеймс Солаж и Жозеф Венсан. Они назвали имя организатора — Майк. Участники нападения отметили, что он говорил по-испански и по-английски.
Сами американцы утверждают, что во время покушения выполняли роль переводчиков. Солаж признался, что нашел работу переводчика для боевиков по объявлению в сети Интернет. О том, сколько им заплатили, американцы умалчивают.
Ранее сообщалось: участники нападения отрицали, что их целью было убийство политика. Участники нападения якобы планировали арестовать Моиза.
На данный момент в 11 нападавших, семеро были ликвидированы в ходе операции силовиков.
На Гаити введено военное положение. Ранена супруга президента Мартина Моиз. Она находится в критическом состоянии.