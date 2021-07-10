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Политика

Задержанные за убийство президента Гаити американцы назвали имя организатора нападения

Американцы гаитянского происхождения Джеймс Солаж и Жозеф Венсан, задержанные за убийство президента Республики Гаити Жовенеля Моиза, назвали имя организатора нападения. Им оказался некий иностранец по имени Майк, сообщает «Московски комсомолец» со ссылкой на газету New York Times.

Оружие.
Оружие.
CC0

Напомним, убийство главы Республики произошло 7 июля в Петьонвиль (Западный департамент страны). Политика и его супругу расстреляла группа злоумышленников на территории частной резиденции примерно в час ночи по местному времени.

Были задержаны американцы гаитянского происхождения Джеймс Солаж и Жозеф Венсан. Они назвали имя организатора — Майк. Участники нападения отметили, что он говорил по-испански и по-английски.

Флаг Республики Гаити.
Флаг Республики Гаити.
ССО.

Сами американцы утверждают, что во время покушения выполняли роль переводчиков. Солаж признался, что нашел работу переводчика для боевиков по объявлению в сети Интернет. О том, сколько им заплатили, американцы умалчивают.

Ранее сообщалось: участники нападения отрицали, что их целью было убийство политика. Участники нападения якобы планировали арестовать Моиза.

На данный момент в 11 нападавших, семеро были ликвидированы в ходе операции силовиков.

На Гаити введено военное положение. Ранена супруга президента Мартина Моиз. Она находится в критическом состоянии.

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