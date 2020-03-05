Загадки смерти Сталина. 5 марта скончался самый проклинаемый и вспоминаемый вождь СССР

Когда умер Сталин
Изначально выдвигалась версия, что это произошло в первый день марта. Но на самом деле первого числа Сталин был лишь обнаружен в своей резиденции одним из сотрудников охраны. Неизвестно, как долго пролежал он парализованный и без сознания в своей столовой. Охранники боялись к нему постучать. Но когда они вошли, вождя уже нельзя было спасти.
2 марта на Ближнюю дачу прибыли врачи. Они довольно быстро установили, что у Сталина случился инсульт, повлекший потерю сознания и паралич тела.
Через три дня человек, правивший советской империей почти три десятка лет, скончался от кровоизлияния в мозг. На момент смерти ему шел 74-й год.
На следующее утро по радио советскому народу было объявлено о смерти Сталина. Прощание с Иосифом Виссарионовичем длилось в Москве с 6 по 9 марта. Похороны прошли 9 марта.
Предали свои?
По одной из версий историков, ближайшее окружение Сталина — Берия, Хрущев и Маленков — знали, что с ним случилось что-то страшное, но не спешили позвать врачей.
Позднее Хрущев в своих мемуарах напишет, что они действительно примчались на дачу, когда поняли, что что-то случилось, но не вызвали врача, а отправились домой и там ждали звонка Маленкова, который позже сообщил им, что Сталин действительно серьезно болен.
Возможно, такое решение объясняется тем, что собственного врача мог позвать только сам Сталин.
Также в начале перестройки в желтых газетах публиковалась сенсация о том, что Сталину подлил яд в пищу сам Берия. Но она ничем не подтвердилась.
Исчезло окружение
Еще одна версия историков заключается в том, что в условиях ухудшающегося здоровья Сталина, что наблюдалось еще в феврале, стало как-то исчезать его окружение.
Сначала был изгнан его личный секретарь (обвинен в шпионаже), якобы самим вождем. Через несколько дней пропал его главный телохранитель — по одной из версий его просто изолировали и казнили.
В тюрьме уже находился личный врач Сталина, поэтому оказать ему помощь было просто некому.
Дело врачей
В начале 1953 года разразилось так называемое «дело кремлевских врачей». Спецагент Берии выступила с обвинениями в адрес восьми медиков-профессоров. Якобы они занимались не лечением первых лиц государства, а фактически «уничтожением их здоровья». Ходили даже слухи, что Сталину был сделан незадолго до смерти укол адреналина — гормона, который вызывает спазм сосудов и смертелен для людей с риском инсульта.
Все врачи были арестованы, и еще не известно, чем бы закончилось их дело, если бы не смерть самого Сталина.
Уже в начале апреля 1953 года все доктора были освобождены, восстановлены на работе и реабилитированы.
Фантастическая версия
Не более чем досужим вымыслом является версия, что Иосиф Виссарионович скончался еще в 1947 году, а в 1953-м умер его двойник. Такая теория подкрепляется воспоминаниями дочери вождя Светланы, которая якобы отмечала, что в последние годы жизни отец как-то изменился: перестал быть бледным, отказался от курительной трубки.
Восемь лет рядом с Лениным
Забальзамированное тело Сталина поместили в Мавзолей рядом с телом вождя мирового пролетариата. Вместе они пролежали в мавзолее до 1961 года.
Но на 22 съезде КПСС Сталина посмертно обвинили в создании культа личности и нарушении ленинских принципов построения коммунизма в отдельно взятом государстве.
Разве мог Сталин подумать, как будут издеваться над его телом старые партийные товарищи. В ночь с 31 октября на 1 ноября тело Сталина было изъято из Мавзолея и похоронено возле Кремлевской стены.