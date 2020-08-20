Заключено политическое пари на ящик пива о входе Белоруссии в состав России

До конца года Белоруссия войдёт в состав России, считает глава ЛДПР Владимир Жириновский — об этом он поспорил с ведущим «Эха Москвы» Алексеем Нарышкиным.

Речь идет о реализации затянувшегося процесса объединения двух государств, который был начат еще при первом президенте России Борисе Ельцине. По мнению лидера ЛДПР, после событий в Минске и других городах Белоруссии дело, наконец, сдвинется с мертвой точки.

«Поспорили с ведущим „Эха Москвы“ Алексеем Нарышкиным на ящик пива, что до Нового года Белоруссия войдет в состав России», — написал Жириновский в своём Telegram-канале.

Ранее ряд политических экспертов также указывали на то, что объединение Белоруссии с Россией в единое государство позволит президенту Александру Лукашенко выйти из политического кризиса в стране с минимальными потерями, пишет «Царьград». В противном случае белорусскому лидеру грозит судьба экс-президента Украины Виктора Януковича.

«Белоруссия является союзным и братским государством для России, а белорусский народ — братский народ», — приводит Nation News слова пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова.

Позиция

Накануне президент РФ Владимир Путин поздравил белорусского коллегу Александра Лукашенко с победой на президентских выборах, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, впервые обозначив позицию Кремля по выборам главы республики, передает РИА Новости.

Песков также констатировал попытки вмешательства извне в ситуацию в Белоруссии. Он подчеркнул, что в Кремле это считают недопустимым.

Также он заявил, что пока нет потребности в оказании помощи Белоруссии со стороны России по линии ОДКБ и договора о Союзном государстве, пишет Lenta.ru.

Протест

Между тем в Белоруссии продолжаются массовые акции протеста, демонстранты требуют отставки Александра Лукашенко и проведения честных выборов.