Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
20 августа 16°C
Новости
Вся лента
Новости партнеров
Загрузка...
Политика

Заключено политическое пари на ящик пива о входе Белоруссии в состав России

До конца года Белоруссия войдёт в состав России, считает глава ЛДПР Владимир Жириновский — об этом он поспорил с ведущим «Эха Москвы» Алексеем Нарышкиным.

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский.
Лидер ЛДПР Владимир Жириновский.
ldpr.ru

Речь идет о реализации затянувшегося процесса объединения двух государств, который был начат еще при первом президенте России Борисе Ельцине. По мнению лидера ЛДПР, после событий в Минске и других городах Белоруссии дело, наконец, сдвинется с мертвой точки.

«Поспорили с ведущим „Эха Москвы“ Алексеем Нарышкиным на ящик пива, что до Нового года Белоруссия войдет в состав России», — написал Жириновский в своём Telegram-канале.

Ранее ряд политических экспертов также указывали на то, что объединение Белоруссии с Россией в единое государство позволит президенту Александру Лукашенко выйти из политического кризиса в стране с минимальными потерями, пишет «Царьград». В противном случае белорусскому лидеру грозит судьба экс-президента Украины Виктора Януковича.

«Белоруссия является союзным и братским государством для России, а белорусский народ — братский народ», — приводит Nation News слова пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова.

Позиция

Накануне президент РФ Владимир Путин поздравил белорусского коллегу Александра Лукашенко с победой на президентских выборах, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, впервые обозначив позицию Кремля по выборам главы республики, передает РИА Новости.

Песков также констатировал попытки вмешательства извне в ситуацию в Белоруссии. Он подчеркнул, что в Кремле это считают недопустимым.

Также он заявил, что пока нет потребности в оказании помощи Белоруссии со стороны России по линии ОДКБ и договора о Союзном государстве, пишет Lenta.ru.

Протест

Между тем в Белоруссии продолжаются массовые акции протеста, демонстранты требуют отставки Александра Лукашенко и проведения честных выборов.

Смотрите также
Подписка на еженедельную рассылку самых полезных новостей
Пользователь согласен на получение информационных сообщений, связанных с сайтом и/или тематикой сайта, персонализированных сообщений и/или рекламы, которые могут направляться по адресу электронной почты, указанному пользователем при регистрации на сайте.

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
Полезные новости
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
© 2001-2020
Издательский дом Алтапресс
Категория информационной
продукции 18+
Администрирование сайта:
ООО Алтапресс-сервис
О компании
ИД Алтапресс
Подписка
Типография
Конференц-зал
Вакансии
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Рассказать новость