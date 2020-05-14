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Политика

Закон о дистанционном голосовании приняли депутаты Госдумы

Госдума приняла сразу во втором и третьем чтении законопроект о возможности дистанционного сбора подписей избирателей, а также дистанционного электронного голосования на федеральном уровне, сообщает ТАСС.

Билборд с призывом идти голосовать за поправки к Конституции.
Билборд с призывом идти голосовать за поправки к Конституции.
altapress.ru.

Таким образом, одобрена возможность голосовать на выборах и референдумах по почте и онлайн.

Проект был внесен в Госдуму группой депутатов во главе с председателем комитета Госдумы по контролю и регламенту Ольгой Савастьяновой («Единая Россия»).

Согласно документу, закон о выборах может предусмотреть возможность сбора подписей избирателей и участников референдума через единый портал государственных и муниципальных услуг, пишет bfm.ru.

Речь идет о сборе подписей, которые необходимы для регистрации кандидата или списка кандидатов, а также для назначения референдума.

Здоровье и обнуление

Сейчас возможность голосования по почте предусматривается только законом субъекта федерации, пишет Тайга.инфо.

Голосование - дело секретное.
Голосование — дело секретное.
Дмитрий Кудрявцев

«При этом учитываются голоса избирателей, участников референдума, поступившие в соответствующую комиссию не позднее окончания времени голосования в день голосования», — говорится в действующем федеральном законе о выборах

Предложения авторы мотивировали «целями создания условий для защиты здоровья избирателей <…> создания максимального удобства».

При этом возможность голосования по почте якобы не будет распространяться на возможное «общероссийское голосование» по поправкам в Конституцию РФ, которые предполагают обнуление сроков Владимира Путина на этом посту.

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