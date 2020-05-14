Закон о дистанционном голосовании приняли депутаты Госдумы

Таким образом, одобрена возможность голосовать на выборах и референдумах по почте и онлайн.
Проект был внесен в Госдуму группой депутатов во главе с председателем комитета Госдумы по контролю и регламенту Ольгой Савастьяновой («Единая Россия»).
Согласно документу, закон о выборах может предусмотреть возможность сбора подписей избирателей и участников референдума через единый портал государственных и муниципальных услуг, пишет bfm.ru.
Речь идет о сборе подписей, которые необходимы для регистрации кандидата или списка кандидатов, а также для назначения референдума.
Здоровье и обнуление
Сейчас возможность голосования по почте предусматривается только законом субъекта федерации, пишет Тайга.инфо.
«При этом учитываются голоса избирателей, участников референдума, поступившие в соответствующую комиссию не позднее окончания времени голосования в день голосования», — говорится в действующем федеральном законе о выборах
Предложения авторы мотивировали «целями создания условий для защиты здоровья избирателей <…> создания максимального удобства».
При этом возможность голосования по почте якобы не будет распространяться на возможное «общероссийское голосование» по поправкам в Конституцию РФ, которые предполагают обнуление сроков Владимира Путина на этом посту.