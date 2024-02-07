Закон о конфискации имущества за фейки об армии России одобрил Совфед

Этот закон — о конфискации имущества, нажитого в результате или использованного при распространении заведомо ложной информации о Вооруженных силах РФ и призывах к осуществлению действий против безопасности России, указывает Газета.Ru.

Теперь документ отправят на утверждение президенту РФ.

Ранее депутаты поясняли, что, в отличие от практики конфискации в СССР, здесь речь идет не о "любых деньгах или имуществе". Закон будет исполнен в отношение того имущества, которое "нажито преступным путем" или используется для финансирования незаконной деятельности.

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