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Политика

Закон о конфискации имущества за фейки об армии России одобрил Совфед

СФ одобрил 7 февраля закон о конфискации имущества за фейки о ВС РФ. Сенаторы проголосовали единогласно.

Совет Федерации.
Совет Федерации.
Антон Федотов(altairegion22).

Этот закон — о конфискации имущества, нажитого в результате или использованного при распространении заведомо ложной информации о Вооруженных силах РФ и призывах к осуществлению действий против безопасности России, указывает Газета.Ru.

Теперь документ отправят на утверждение президенту РФ.

Ранее депутаты поясняли, что, в отличие от практики конфискации в СССР, здесь речь идет не о "любых деньгах или имуществе". Закон будет исполнен в отношение того имущества, которое "нажито преступным путем" или используется для финансирования незаконной деятельности.

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