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21 июля
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Политика

Закон о трехдневных выборах приняли в России. Как это будет

Госдума РФ 21 июля приняла в третьем чтении закон, предусматривающий проведение выборов в течение нескольких дней, передает ТАСС.

Владимир Путин во время голосования.
Владимир Путин во время голосования.
kremlin.ru

Проектом оговаривается возможность голосовать на выборах и референдумах в течение нескольких дней, но не более трех. Соответствующее решение будут принимать избирательные комиссии.

Законом предусматривается, что избиркомы должны определиться с количеством дней голосования в течение 10 дней после официальной публикации решения о назначении выборов или референдума. После этого менять решение о количестве дней голосования запрещается.

Отметим и то, что голосование в течение трех дней не предполагает участие в выборах или референдумах по открепительным удостоверениям или досрочное голосование.

Также важно, что новый закон разрешает проводить выборы и референдумы вне помещения для голосования, на оборудованных для этого территориях. Речь идет о придомовых территориях и территориях общего пользования.

Зампредседателя Центризбиркома РФ Николай Булаев, комментируя принятие законопроекта, заявил, что избирательная система страны готова к проведению многодневного голосования и объяснил, все это направлено на удобство граждан.

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