25 апреля
Вся лента
Новости партнеров
Загрузка...
﻿
Политика

Закон об иноагентах предлагают изменить

Члены комиссии Госдумы по расследованию фактов вмешательства иностранных государств во внутренние дела России планируют внести законопроект, в котором будет содержаться новое определение того, кто может быть признан иноагентом на территории РФ, сообщает РБК.

Госдума РФ.
Госдума РФ.
пресс-служба Государственной Думы

Авторы законопроекта предлагают распространить уже существующую законодательную норму и на другие категории иноагентов.

Иноагентом предлагается считать лицо, «получившее поддержку и (или) находящееся под иностранным влиянием в иных формах», то есть речь идет не только о финансовой поддержке со стороны иностранного источника, следует из документа.

В случае принятия законопроекта иноагентом смогут признать любые российские или иностранные физические и юридические лица, а также НКО, действующие без статуса юрлица, пишет Газета.Ru.

О законе

В конце 2020 года Госдума приняла закон о регулировании деятельности физлиц и организаций, признанных иноагентами и занимающихся политикой в РФ на средства из-за рубежа.

Согласно документу, статус иноагента могут получить физические лица, например аккредитованные в России иностранные журналисты, а также незарегистрированные политические НКО с иностранным финансированием.

Смотрите также
Только самые важные новости сайта altapress.ru! Никакого спама. Подпишитесь!
 Подписка  Подписка

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
Полезные новости
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
© 2001-2022
ООО “Свободный курс”
ИНН 2225214326
Категория информационной
продукции 18+
Редакция информационных сайтов altapress.ru, sv-kurs.ru (свидетельство о регистрации СМИ Эл №77-70984 от 13.09.2017)
Адрес редакции:
656043, г. Барнаул, ул. Короленко, 107
Телефон редакции: +7 3852 22-30-14,
E-mail: news@altapress.ru
Услуги
Подписка
Конференц-зал
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Служба рекламы. Тел. (3852) 63-35-25, +79619802172. E-mail: ads@altapress.ru
Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
Рассказать новость