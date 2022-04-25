Закон об иноагентах предлагают изменить

Члены комиссии Госдумы по расследованию фактов вмешательства иностранных государств во внутренние дела России планируют внести законопроект, в котором будет содержаться новое определение того, кто может быть признан иноагентом на территории РФ, сообщает РБК .

Авторы законопроекта предлагают распространить уже существующую законодательную норму и на другие категории иноагентов.

Иноагентом предлагается считать лицо, «получившее поддержку и (или) находящееся под иностранным влиянием в иных формах», то есть речь идет не только о финансовой поддержке со стороны иностранного источника, следует из документа.

В случае принятия законопроекта иноагентом смогут признать любые российские или иностранные физические и юридические лица, а также НКО, действующие без статуса юрлица, пишет Газета.Ru.

О законе

В конце 2020 года Госдума приняла закон о регулировании деятельности физлиц и организаций, признанных иноагентами и занимающихся политикой в РФ на средства из-за рубежа.

Согласно документу, статус иноагента могут получить физические лица, например аккредитованные в России иностранные журналисты, а также незарегистрированные политические НКО с иностранным финансированием.