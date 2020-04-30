Законодатели на «удаленке»: депутаты АКЗС впервые провели сессию онлайн

На сессии присутствовало 64 депутата АКЗС, народные избранники из Госдумы, а также губернатор Алтайского края и члены регионального правительства.

Трансляция велась из 23 студий системы видеоконференции в разных районах и городах края, а также с нескольких площадок в Барнауле. Депутаты разбились по группам, надели маски.

Перед началом сессии председатель АКЗС Александр Романенко поздравил коллег с прошедшим 28 апреля Днем российского парламентаризма и зачитал обращение от спикера Совфеда Валентины Матвиенко.

Потом председатель Заксобрания выразил благодарность всем медикам, которые работают сейчас в особенно напряженном режиме. Депутаты аплодировали врачам стоя.

Депутаты на сессии АКЗС 30 апреля 2020 года. Администрация Барнаула. Анна Зайкова

Следом председатель предоставил слово губернатору Виктор Томенко. Глава региона поблагодарил краевой парламент за то, что несмотря на нынешнюю эпидемиологическую ситуацию, законодательная деятельность продолжается и развитие края не останавливается.

«Мы, к сожалению, были вынуждены в связи с принятым комплексом жестких ограничительных мер либо отменить вообще, либо поменять формат очень многих важнейших общественно-политических событий и мероприятий. Но тем не менее работа продолжается, делается все для того, чтобы край жил и развивался», — сказал глава региона.

Депутаты на сессии АКЗС 30 апреля 2020 года. Администрация Барнаула. Анна Зайкова

Он также напомнил об ограничениях по въезду и выезду из Алтайского края, подчеркнув, что сейчас «нам не до гостей и гостям не нужно подвергать себя опасности».

Ускорение финансовых потоков

Первым депутаты рассмотрели законопроект, который связан с режимом повышенной готовности, введенном в регионе. В частности, как объяснил министр финансов Алтайского края Данил Ситников, в соответствие с недавними изменениями федерального законодательства краевой закон позволит оперативно реагировать на изменения в текущей ситуации.

«В случае необходимости направления дополнительных средств на мероприятия по противодействию распространению коронавирусной инфекции, будет принят акт правительства Алтайского края, предусматривающий перераспределение ассигнований в целях расходования средств на противодействие коронавирусной инфекции», — сказал он.

Региональный Минфин на основании этого акта будет вносить изменения в сводную бюджетную роспись и получит возможность оперативно перераспределять средства между, например, муниципальными образованиями, которые участвуют в ликвидации очагов коронавирусной инфекции.

Законопроект приняли единогласно в окончательной редакции.

Депутаты на сессии АКЗС 30 апреля 2020 года. Администрация Барнаула. Анна Зайкова

Налог для самозанятых

Следующим немаловажным решением стало принятие закона о налоге для самозанятых. К обсуждению этой инициативы подключились многие парламентарии, высказывая самые различные мнения.

Суть законопроекта рассказал начальник управления по развитию предпринимательства и рыночной инфраструктуры Алтайского края Александр Евстигнеев.

В виде эксперимента новый налоговый режим вводили в 2019 году в четырех регионах России. С 1 января 2020 года он начал действовать еще в 19 субъектах.

«Внедрение этого налогового режима в Алтайском крае позволит создать нормативную базу для легальной деятельность самозанятых граждан и усовершенствовать налоговые инструменты для индивидуальных предпринимателей, чей доход от деятельности может быть сопоставим с профессиональным доходом», — отметил Евстигнеев.

Проще говоря, таксисты, пекари, маникюрщицы, парикмахеры и прочие самозанятые смогут выйти «из тени» и получат господдержку, возможность вносить пенсионные начисления. Платить они будут 4% от дохода, если взаимодействуют с физлицами, и 6% при работе с организациями и ИП.

Воспользоваться новым режимом и выйти из налоговой «тени», по оценке властей, смогут около 4 тысяч жителей Алтайского края.

Депутаты АКЗС на сессии 30 апреля 2020 года. пресс-служба АКЗС

Руководитель фракции «Справедливая Россия» Александр Молотов отметил, что идея эта закона правильная, что самозанятые должны выйти из «тени» хотя бы потому, что это «в первую очередь нужно им самим».

«Но почему это принимается именно сейчас в условиях пандемии? — продолжил справделиворосс. — Надо понимать, что таксисты, парикмахеры, кондитеры, они пострадали больше всего и они хотят мер прямой поддержки, как это делается на западе. А мы что делаем? Вводим новый налог».

С ним согласилась глава фракции КПРФ Мария Прусакова. Она заметила, что три депутатских объединения были против этого законопроекта.

«На практике никаких льгот бизнес не получает. Даже в нынешней ситуации бизнес не может воспользоваться теми мерами поддержки, о которых заявляется. Сегодня никто не кинется оформлять статус самозанятых, чтобы получать пенсию. Мы определяем категорию, рисуем для них якобы плюсы, а в дальнейшем это окажется лишь дополнительной категорией людей, которая будет облагаться налогом», — считает Прусакова.

Депутаты АКЗС на сессии 30 апреля 2020 года. пресс-служба АКЗС

От лица предпринимателей высказался единоросс, бизнесмен Юрий Матвейко. По его словам, предприниматели давно пытаются продвинуть инициативу о принятии данного законопроекта. Он указал, что регистрация в качестве самозанятого — это добровольное решение, но оно позволит «в законной плоскости» увидеть количество предпринимателей.

«И еще это какая-никакая копейка в бюджет региона», — добавил он.

В итоге закон все же приняли: «за» выступили 50 депутатов, один — «против», 12 воздержались и один не голосовал.

Отсрочка курортного сбора

Одной из мер поддержки туристического бизнеса края стала возможность перенести сроки перечислений средств курортного сбора.

Как пояснил начальник управления по туризму Евгений Дешевых, теперь предприниматели Белокурихи смогут перечислить в краевой бюджет собранные с 1 марта по 31 декабря средства до 10 января 2021 года.

На само расходование средств (они тратятся на благоустройство Белокурихи) отсрочка не повлияет.

Александр Молотов посоветовал в будущем вернуться к рассмотрению действия курортного сбора вообще. Не исключено, что лучше будет его отменить, считает парламентарий.

Депутаты АКЗС на сессии 30 апреля 2020 года. пресс-служба АКЗС

Депутат Александр Демин, который вышел на связь из Алтайского района добавил, что недавно был в Белокурихе и она похожа на «город-призрак».

«В курортной зоне населения нет вообще. Это один из муниципалитетов, где закрыты все градообразующие предприятия», — подчеркнул он.

В итоге депутаты законопроект приняли, отметив, что это «только первый шаг» для поддержки наиболее пострадавшей сейчас сферы туризма.

Какие еще законы приняли депутаты

Об охоте Парламентарии внесли изменения в статью 14 закона Алтайского края «Об охоте и сохранении охотничьих ресурсов». Федеральный закон определил ряд мер, направленных на развитие деятельности по разведению и использованию охотничьих ресурсов в полувольных условиях. Одним из таких нововведений стало то, что лимиты и квоты добычи охотресурсов не распространяются на животных, находящихся в полувольных условиях и искусственно созданной среде обитания. О наследии Изменился закон Алтайского края «Об объектах культурного наследия в Алтайском крае». В частности, полномочия по установлению границ и зон охраны музеев-заповедников, достопримечательных мест и иных объектов культурного наследия передали профильному управлению — Алтайохранкультуре. Раньше это право было у правительства края. О доходах Депутаты сделали отсрочку до 1 августа для представления сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера госслужащих за 2019 год. Эта отсрочка не касается самих депутатов, а также губернатора края.

В завершении сессии председатель АКЗС Александр Романенко заявил, что следующая сессия пройдет 28 мая. Ее формат пока не определили. Не исключено, что на ней губернатор края Виктор Томенко представит свой отчет о деятельности за 2019 год.

Романенко добавил, что впереди самый главный праздник — День победы. И несмотря на все ограничения нужно провести его достойно, не забыв поздравить ветеранов.