Законопроект о замене названия должности губернатора внесли в Госдуму

«Законопроект предлагает установить единообразный подход в наименованиях органов государственной власти субъекта РФ. Так, устанавливается общее для всех субъектов Российской Федерации наименование должности высшего должностного лица — «Глава субъекта Российской Федерации», — объяснил он.
Законодатели предлагают сделать единое наименование высшего исполнительного органа в регионах — «Правительство субъекта Российской Федерации», пишет Газета.Ru.
Наименование регионального законодательного органа, согласно законопроекту, не может содержать словосочетаний, составляющих основу наименований федеральных органов государственной власти.