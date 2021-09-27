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Политика

Законопроект о замене названия должности губернатора внесли в Госдуму

Глава комитета Совета Федерации по конституционному законодательству Андрей Клишас сообщил о внесении в Госдуму законопроекта, предусматривающего замену названия должности губернатора на главу региона, сообщает РИА Новости.

В Государственной думе.
В Государственной думе.
duma.gov.ru

«Законопроект предлагает установить единообразный подход в наименованиях органов государственной власти субъекта РФ. Так, устанавливается общее для всех субъектов Российской Федерации наименование должности высшего должностного лица — «Глава субъекта Российской Федерации», — объяснил он.

Законодатели предлагают сделать единое наименование высшего исполнительного органа в регионах — «Правительство субъекта Российской Федерации», пишет Газета.Ru.

Наименование регионального законодательного органа, согласно законопроекту, не может содержать словосочетаний, составляющих основу наименований федеральных органов государственной власти.

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