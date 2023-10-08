Заложники, бронетехника: Израиль официально объявил о состоянии войны. При чем тут Судный день

Решение об этом принял военно-политический кабинет страны.

Информацию распространила канцелярия премьер-министра страны Беньямина Нетаньяху. Накануне политик в публичном заявлении назвал происходящее войной, а не военной операцией, указывает Газета.Ru.

Цифра

Число погибших в Израиле на второй день конфликта достигло 600 человек, пишет Al Jazeera.

Вооружение

Израильские военные применяют тяжелую бронетехнику.

Обстрел

Армия Ливана заявила, что израильские войска обстреляли ряд ливанских поселений из танков и артиллери, сообщает LebArmy.

Заложники

Посол Израиля в России Александр Бен Цви заявил ТАСС, что среди заложников, захваченных боевиками палестинского движения «Хамас», могут быть российские граждане.

Без вести пропавшие

В Израиле без вести пропали около 750 человек.

Эвакуация

Решения об эвакуации россиян из сектора Газа пока нет, но единичные обращения уже начали поступать. Об этом РИА Новости.

Призыв

Папа Римский призвал к прекращению вооруженных столкновений в Израиле и Палестине.

Позиция России

Переговоры главы МИД РФ Сергея Лаврова с генсеком Лиги арабских государств (ЛАГ) Ахмедом Абу аль-Гейтом состоятся в Москве 9 октября, сообщает "Интерфакс".

Что произошло

Накануне из сектора Газа были нанесены ракетные удары по южным и центральным районам Израиля.

Десятки палестинских боевиков на грузовиках и парапланах проникли из сектора Газа на территорию Израиля.

Армия обороны Израиля объявила о начале операции "Железные мечи".

Тревога

Воздушная тревога начала звучать рано утром 7 октября на юге Израиля близ границы с сектором Газа, а также в районе Тель-Авива.

Судный день

Война Судного дня между арабской коалицией и Израилем началась 50 лет назад. После того как арабский мир был унижен поражением от Израиля в Шестидневной войне, Египет и Сирия думали о мести.

Израиль находился в шаге от применения ядерного оружия, а премьер-министр страны всерьез думала о самоубийстве.