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Политика

Замена министерских портфелей. Путин провел перестановки в правительстве

9 ноября президент РФ Владимир Путин произвел перестановки в российском правительстве.

Владимир Путин, закон, указ.
Владимир Путин, закон, указ.
kremlin.ru

Число вице-премьеров увеличено с девяти до 10.

«Установить, что председатель правительства Российской Федерации имеет десять заместителей, в том числе одного первого заместителя председателя правительства Российской Федерации, заместителя председателя правительства Российской Федерации — полномочного представителя президента Российской Федерации в Дальневосточном федеральном округе и заместителя председателя правительства Российской Федерации — руководителя аппарата правительства Российской Федерации», — говорится в указе, опубликованном на на сайте Кремля.

Николай Цуканов освобожден от должности полномочного представителя президента в Уральском федеральном округе (УФО).

В отставку отправлен глава Минстроя Владимир Якушев <назначен новым полпредом в УФО>.

В отставку отправлен глава Минтранса Евгений Дитрих, пишет «Коммерсантъ».

В отставку отправлен глава Минприроды Дмитрий Кобылкин.

Ранее СМИ сообщили, что 9 ноября ожидается отставка и главы Минэнерго Александра Новака. И якобы именно «под него» появилась 10-я должность вице-премьера.

Отставной Дитрих рассматривается на пост главы Белгородской области.

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