Замена министерских портфелей. Путин провел перестановки в правительстве

Число вице-премьеров увеличено с девяти до 10.

«Установить, что председатель правительства Российской Федерации имеет десять заместителей, в том числе одного первого заместителя председателя правительства Российской Федерации, заместителя председателя правительства Российской Федерации — полномочного представителя президента Российской Федерации в Дальневосточном федеральном округе и заместителя председателя правительства Российской Федерации — руководителя аппарата правительства Российской Федерации», — говорится в указе, опубликованном на на сайте Кремля.