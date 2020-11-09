Замена министерских портфелей. Путин провел перестановки в правительстве

Число вице-премьеров увеличено с девяти до 10.
«Установить, что председатель правительства Российской Федерации имеет десять заместителей, в том числе одного первого заместителя председателя правительства Российской Федерации, заместителя председателя правительства Российской Федерации — полномочного представителя президента Российской Федерации в Дальневосточном федеральном округе и заместителя председателя правительства Российской Федерации — руководителя аппарата правительства Российской Федерации», — говорится в указе, опубликованном на на сайте Кремля.
Николай Цуканов освобожден от должности полномочного представителя президента в Уральском федеральном округе (УФО).
В отставку отправлен глава Минстроя Владимир Якушев <назначен новым полпредом в УФО>.
В отставку отправлен глава Минтранса Евгений Дитрих, пишет «Коммерсантъ».
В отставку отправлен глава Минприроды Дмитрий Кобылкин.
Ранее СМИ сообщили, что 9 ноября ожидается отставка и главы Минэнерго Александра Новака. И якобы именно «под него» появилась 10-я должность вице-премьера.
Отставной Дитрих рассматривается на пост главы Белгородской области.