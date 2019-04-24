Заместитель главы Алтая ушел на пенсию

Пальталлер подал заявление в связи с выходом на пенсию.
«Как и все граждане страны, я имею право на отдых. Поэтому и решил им воспользоваться. Это мое решение, я принял его самостоятельно», — , — прокомментировал он.
Он курировал сферу экономики, ЖКХ, газификации. Кто придет на его место, политик не знает.
Чем известен Роберт Пальталлер
Роберт Пальталлер родился в 1952 году в Пермской области. Работал на различных должностях на Барнаульском котельном заводе, в середине 90-х возглавил Барнаульский ликеро-водочный завод. В 2004 году был назначен советником гендиректора по финансово-экономическим вопросам «Алтайкрайгазсервиса».
С 2004 года работал заместителем генерального директора по производственно-сбытовому блоку «Барнаульского водоканала», а затем возглавил предприятие. В 2006 году ушел на работу в правительство Республики Алтай.