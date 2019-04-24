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Политика

Заместитель главы Алтая ушел на пенсию

Первый вице-премьер Республики Алтай Роберт Пальталлер подал заявление об отставке, сообщают «Новости Горного Алтая». Он работал в структуре правительства региона с 2006 года.

Правительство Республики Алтай.
Правительство Республики Алтай.
elkurultay.ru

Пальталлер подал заявление в связи с выходом на пенсию.

«Как и все граждане страны, я имею право на отдых. Поэтому и решил им воспользоваться. Это мое решение, я принял его самостоятельно», — , — прокомментировал он.

Он курировал сферу экономики, ЖКХ, газификации. Кто придет на его место, политик не знает.

Роберт Пальталлер, первый заместитель председателя правительства Республики Алтай.
Роберт Пальталлер, первый заместитель председателя правительства Республики Алтай.
altai-republic.ru

Чем известен Роберт Пальталлер

Роберт Пальталлер родился в 1952 году в Пермской области. Работал на различных должностях на Барнаульском котельном заводе, в середине 90-х возглавил Барнаульский ликеро-водочный завод. В 2004 году был назначен советником гендиректора по финансово-экономическим вопросам «Алтайкрайгазсервиса».

С 2004 года работал заместителем генерального директора по производственно-сбытовому блоку «Барнаульского водоканала», а затем возглавил предприятие. В 2006 году ушел на работу в правительство Республики Алтай.

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