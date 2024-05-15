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Политика

Замгенпрокурора Демешин, «курировавший» Алтай, стал врио губернатора

Заместителя генерального прокурора РФ Дмитрий Демешин, который курировал Алтайский край и Республику Алтай, назначили временно исполняющим обязанности губернатора Хабаровского края, сообщает kremlin.ru.

Заместитель Генерального прокурора России Дмитрий Демешин.
Заместитель Генерального прокурора России Дмитрий Демешин.
genproc.gov.ru

Этот пост Демешин будет занимать, пока в регионе не выберут нового главу.

Хабаровским краем ранее руководил Михаил Дегтярев. Теперь он стал министром спорта России.

Дмитрий Демешин работал в органах прокуратуры с 1997 года, а замгенпрокурора он был с 2019 года.

Известно, что по его инициативе возбудили уголовные дела по долгострою на ул. Партизанской, 76 в Барнауле, и по недостроенному спортивному комплексу.

Ранее президент Путин подписал указы о новых главах регионов.

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