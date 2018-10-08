Замглавы Рубцовска пожаловался в полицию на депутатов-коммунистов из-за фраз против Путина и Медведева

Обухович считает, что данные лозунги не соответствовали цели мероприятия, а потом были включены в его резолюцию, что нарушает закон о митингах и демонстрациях. А Лапина не воспрепятствовала этому, хотя по закону должна следить за общественным порядком и регламентом проведения мероприятия.
Чиновник считает, что нарушительниц нужно привлечь к ответственности за нарушение участником публичного мероприятия установленного порядка проведения митинга. Он пишет, что администрация уведомила полицию о нарушении и на митинге, и затем — письменно.
Вероника Лапина, в свою очередь считает, что заявление в полицию написано юридически неграмотно. Во-первых, говорит она, регламент, на который ссылается в заявлении Обухович, определяет порядок, но не содержание акции. Во-вторых, слова Надежды Дрюпиной были вырваны из контекста, утверждает Лапина.
По ее словам, выступление Дрюпиной было полностью посвящено пенсионной реформе и абсолютно соответствовало цели проведения митинга, а лозунги, о которых пишет Обухович коммунисты рассматривают как метод достижения цели — сохранения прежнего пенсионного возраста.
По словам Лапиной, на митинге ни разу не прозвучало призывов к насильственному свержению власти или других слов, нарушающих закон. А свобода слова и мнений гарантирована гражданам Конституцией России. Депутат ссылается на статье в законе о митингах, где говорится, что «организатор публичного мероприятия <…> не вправе препятствовать участникам публичного мероприятия в выражении своих мнений способом, не нарушающим общественного порядка и регламента проведения публичного мероприятия».