Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
8 октября 11°C
Новости
Вся лента
Новости партнеров
Политика
257

Замглавы Рубцовска пожаловался в полицию на депутатов-коммунистов из-за фраз против Путина и Медведева

Замглавы администрации Рубцовска Олег Обухович направил в полицию заявление на депутатов горсовета Надежду Дрюпину и Алтайского заксобрания Веронику Лапину (имеется в распоряжении altapress.ru). По его мнению, на митинге против пенсионной реформы 22 сентября Дрюпина неправомерно «выкрикивала лозунги «Россия без Путина! Россия без Медведева!», а Лапина как организатор ее не остановила.

В Рубцовске очередной митинг
В Рубцовске очередной митинг
https://vk.com/anastasiya.karelina

Обухович считает, что данные лозунги не соответствовали цели мероприятия, а потом были включены в его резолюцию, что нарушает закон о митингах и демонстрациях. А Лапина не воспрепятствовала этому, хотя по закону должна следить за общественным порядком и регламентом проведения мероприятия.

Чиновник считает, что нарушительниц нужно привлечь к ответственности за нарушение участником публичного мероприятия установленного порядка проведения митинга. Он пишет, что администрация уведомила полицию о нарушении и на митинге, и затем — письменно.

Олег Обухович.
Олег Обухович.
rubtsovsk.org

Вероника Лапина, в свою очередь считает, что заявление в полицию написано юридически неграмотно. Во-первых, говорит она, регламент, на который ссылается в заявлении Обухович, определяет порядок, но не содержание акции. Во-вторых, слова Надежды Дрюпиной были вырваны из контекста, утверждает Лапина.

По ее словам, выступление Дрюпиной было полностью посвящено пенсионной реформе и абсолютно соответствовало цели проведения митинга, а лозунги, о которых пишет Обухович коммунисты рассматривают как метод достижения цели — сохранения прежнего пенсионного возраста.

Вероника Лапина отдыхает на Алтае.
Вероника Лапина отдыхает на Алтае.
опубликовано на facebook.com

По словам Лапиной, на митинге ни разу не прозвучало призывов к насильственному свержению власти или других слов, нарушающих закон. А свобода слова и мнений гарантирована гражданам Конституцией России. Депутат ссылается на статье в законе о митингах, где говорится, что «организатор публичного мероприятия <…> не вправе препятствовать участникам публичного мероприятия в выражении своих мнений способом, не нарушающим общественного порядка и регламента проведения публичного мероприятия».

Надежда Дрюпина.
Надежда Дрюпина.
Опубликовано на страничке Надежды в ok.ru
Смотрите также

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
Разместить новость
© 2001-2018
Издательский дом Алтапресс
Категория информационной
продукции 18+
Администрирование сайта:
ООО Алтапресс-сервис
О компании
ИД Алтапресс
Подписка
Типография
Конференц-зал
Вакансии
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
PDA
Email подписка