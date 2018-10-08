Замглавы Рубцовска пожаловался в полицию на депутатов-коммунистов из-за фраз против Путина и Медведева

Замглавы администрации Рубцовска Олег Обухович направил в полицию заявление на депутатов горсовета Надежду Дрюпину и Алтайского заксобрания Веронику Лапину (имеется в распоряжении altapress.ru). По его мнению, на митинге против пенсионной реформы 22 сентября Дрюпина неправомерно «выкрикивала лозунги «Россия без Путина! Россия без Медведева!», а Лапина как организатор ее не остановила.