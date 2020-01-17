Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
17 января -8°C
Новости
Вся лента
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
Политика

Замминистра транспорта Алтайского края может стать главным строителем Воронежской области

Заместитель министра транспорта Алтайского края Сергей Потапов может возглавить департамент строительной политики Воронежской области. Об этом пишет «Коммерсант». Его кандидатуру уже одобрил местный Союз строителей.

Сергей Потапов.
Сергей Потапов.
mintrans22.ru

По данным источников издания, Сергей Потапов встретился с губернатором области Александром Гусевым. Назначение возможно после обращения профильного союза к главе региона.

«Губернатор на 100% еще не принял решение, но мнение строительного сообщества региона для него, безусловно, важно», — сказал журналисту один из высокопоставленных чиновников.

Сергей Потапов — уроженец Воронежской области. В октябре 2019 года он стал замом экс-руководителя департамента транспорта и автомобильных дорог Воронежской области Александра Дементьева, который в тот момент уже возглавлял соответствующее министерство в правительстве Алтайского края.

Смотрите также

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
Комментарии для сайта Cackle
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
© 2001-2020
Издательский дом Алтапресс
Категория информационной
продукции 18+
Администрирование сайта:
ООО Алтапресс-сервис
О компании
ИД Алтапресс
Подписка
Типография
Конференц-зал
Вакансии
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Рассказать новость