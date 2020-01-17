Замминистра транспорта Алтайского края может стать главным строителем Воронежской области

По данным источников издания, Сергей Потапов встретился с губернатором области Александром Гусевым. Назначение возможно после обращения профильного союза к главе региона.
«Губернатор на 100% еще не принял решение, но мнение строительного сообщества региона для него, безусловно, важно», — сказал журналисту один из высокопоставленных чиновников.
Сергей Потапов — уроженец Воронежской области. В октябре 2019 года он стал замом экс-руководителя департамента транспорта и автомобильных дорог Воронежской области Александра Дементьева, который в тот момент уже возглавлял соответствующее министерство в правительстве Алтайского края.