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Политика

Замминистра транспорта Алтайского края ушел на работу в правительство Воронежской области

Замминистра транспорта Алтайского края Сергей Потапов 20 апреля приступит к обязанностям руководителя департамента строительной политики правительства Воронежской области, сообщает пресс-служба областного правительства.

Сергей Потапов.
Сергей Потапов.
mintrans22.ru

Соответствующий указ подписал губернатор Воронежской области Александр Гусев.

В начале года кандидатуру Потапова одобрил региональный союз строителей, уточняет «Коммерсант». Ранее строительным департаментом руководил Олег Гречишников. Он покинул пост в конце 2019 года, после того как дал стал фигурантом уголовного дела о превышении полномочий и дал признательные показания.

Сергей Потапов родился в Воронежской области. В октябре 2019 года стал заместителем министра транспорта Алтайского края Александра Дементьева, который ранее возглавлял соответствующее ведомство в Воронеже.

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