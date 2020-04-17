Замминистра транспорта Алтайского края ушел на работу в правительство Воронежской области

Соответствующий указ подписал губернатор Воронежской области Александр Гусев.
В начале года кандидатуру Потапова одобрил региональный союз строителей, уточняет «Коммерсант». Ранее строительным департаментом руководил Олег Гречишников. Он покинул пост в конце 2019 года, после того как дал стал фигурантом уголовного дела о превышении полномочий и дал признательные показания.
Сергей Потапов родился в Воронежской области. В октябре 2019 года стал заместителем министра транспорта Алтайского края Александра Дементьева, который ранее возглавлял соответствующее ведомство в Воронеже.