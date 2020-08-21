Зампред правительства Алтайского края ушла в отставку

В правительстве поясняют, что заявление о сложении полномочий Ирина Долгова мотивировала обстоятельствами личного характера.
Виктор Томенко освободил чиновницу от занимаемой должности, выразил сожаление, что Долгова покидает свой пост и поблагодарил ее за совместную работу.
Ирина Долгова проработала в краевой администрации 20 лет. В 2000 году она была назначена на должность директора ТФОМС, в 2012 году заняла пост начальника управления по здравоохранению и фармацевтической деятельности, с 2017 года была министром здравоохранения региона, а в октябре 2018 года стала зампредседателя правительства Алтайского края.