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Политика

Зампред правительства Алтайского края ушла в отставку

21 августа губернатор Алтайского края Виктор Томенко принял отставку зампреда регионального правительства Ирины Долговой, сообщает официальный сайт региона.

Ирина Долгова.
Ирина Долгова.
Олег Богданов, altapress.ru

В правительстве поясняют, что заявление о сложении полномочий Ирина Долгова мотивировала обстоятельствами личного характера.

Виктор Томенко освободил чиновницу от занимаемой должности, выразил сожаление, что Долгова покидает свой пост и поблагодарил ее за совместную работу.

Ирина Долгова проработала в краевой администрации 20 лет. В 2000 году она была назначена на должность директора ТФОМС, в 2012 году заняла пост начальника управления по здравоохранению и фармацевтической деятельности, с 2017 года была министром здравоохранения региона, а в октябре 2018 года стала зампредседателя правительства Алтайского края.

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