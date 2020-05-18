Запрет средней тяжести. Стать депутатами не смогут распространители фейков, возбудители ненависти и возмутители спокойствия

Госдума в третьем чтении приняла законопроект, который вводит запрет баллотироваться на любые выборные должности лицам, осужденным за ряд преступлений средний тяжести. Наибольший резонанс вызвало появление в этом блоке статей так называемой «экстремистской направленности». Altapress.ru подсчитал, сколько жителей региона в ближайшие годы теперь не смогут выдвинуть кандидатуру ни на сельских, ни на федеральных выборах.

Опасные лица

В России запрет на участие в выборах для лиц с криминальным прошлым существует давно. Он касается осужденных за совершение тяжких и особо тяжких преступлений.

Причем баллотироваться они не имеют права в течение 10 и 15 лет со дня погашения или снятия судимости соответственно.

Такими мерами от похода во власть отсекали, к примеру, убийц и прочих особо опасных личностей.

Госдума РФ. duma.gov.ru

Статья имени Ильдара Дадина

Теперь в перечень «запретных» дя входа в Госдуму добавили еще 50 статей Уголовного кодекса РФ за совершение преступлений средней тяжести. В случае вынесения приговора гражданину по одной или нескольким таких позиций УК РФ запрет для него продлится пять лет.

В этом списке есть отдельный блок по делам экстремистской направленности — к этой категории они отнесены в государственной автоматизированной системе «Правосудие»:

ч. 1 ст. 282 УК ( возбуждении ненависти);

возбуждении ненависти); ч. 1 ст. 205.2 УК и ч. 2 ст. 280 УК ( призывы к терроризму и экстремизму);

призывы к терроризму и экстремизму); ч. 2 ст. 207.2 УК ( распространение фейковых новостей);

распространение фейковых новостей); ст. 212.1 УК ( неоднократные нарушения на митингах , так называемая «дадинская статья», по которой первым с стране был осужден активист Ильдар Дадин , отбывавший наказание в том числе в рубцовской колонии).

25 попавшихся

Две последние строчки в приведенном выше перечне для Алтайского края еще не актуальны — как подтверждает ГАС «Правосудие» в регионе пока нет ни одного вступившего в силу судебного приговора по данным статьям.

Мария Мотузная. vk.com/lior018

Зато поисковик ГАС «Правосудие» выдал 46 уголовных дел по экстремистским статьям, в разные годы рассмотренным в судах края. Отнимаем от них те, по которым приговор не был вынесен (например, нашумевшее дело Марии Мотузной, которая получила широкую известность далеко за пределами Алтайского края, но не была осуждена), а также уголовные дела по статьям, которые относятся к экстремистским, но остались без внимания в принятом Госдумой законопроекте.

Итого в сухом остатке: 25 человек с приговорами. Многие из них хорошо известны благодаря публикациям в СМИ об уголовном преследовании граждан за размещение мемов и различных постов в аккаунтах соцсетей. В ближайшие годы путь на выборы таким персонажам закрыт.