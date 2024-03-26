Запретить бессрочные трудовые контракты с мигрантами намерены в России

Законопроект Минтруда уже был одобрен комитетом Госдумы по труду и социальной политике.

Сейчас трудовые договоры с мигрантами могут заключаться и на бессрочной основе, напоминает Газета.Ru.

Также в Госдуме предложили ввести ограничения на въезд мигрантов во время СВО.

Депутат Госдумы Михаил Шеремет предложил ограничить въезд мигрантов в Россию на время проведения специальной военной операции.

По словам депутата, это нужно для защиты внутренней безопасности. Он подчеркнул, что иностранные лица, которые пересекают границу — угроза, прежде всего, для самих себя. Шеремет также добавил, что они автоматически становятся объектом интереса западных спецслужб для создания террористических актов в России.

Депутат сказал, что уважением относится к жителям других государств, которые едут в Россию с добрыми намерениями. Но некоторых, по его словам, вслепую используют, чтобы навредить российскому народу.

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