26 марта
Вся лента
Новости партнеров
﻿
Политика

Запретить бессрочные трудовые контракты с мигрантами намерены в России

Минтруд предложил ограничить сроки трудовых договоров с мигрантами двумя годами, пишет «Известия».

Проверка паспортов иностранцев в миграционной службе.
Проверка паспортов иностранцев в миграционной службе.
Мария Южакова

Законопроект Минтруда уже был одобрен комитетом Госдумы по труду и социальной политике.

Сейчас трудовые договоры с мигрантами могут заключаться и на бессрочной основе, напоминает Газета.Ru.

Также в Госдуме предложили ввести ограничения на въезд мигрантов во время СВО.

Депутат Госдумы Михаил Шеремет предложил ограничить въезд мигрантов в Россию на время проведения специальной военной операции.

По словам депутата, это нужно для защиты внутренней безопасности. Он подчеркнул, что иностранные лица, которые пересекают границу — угроза, прежде всего, для самих себя. Шеремет также добавил, что они автоматически становятся объектом интереса западных спецслужб для создания террористических актов в России.

Депутат сказал, что уважением относится к жителям других государств, которые едут в Россию с добрыми намерениями. Но некоторых, по его словам, вслепую используют, чтобы навредить российскому народу.

Самое важное - в нашем Telegram-канале

Смотрите также

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
Полезные новости
Разместить новость
© 2001-2024
ООО “Свободный курс”
ИНН 2225214326
Категория информационной
продукции 18+
Редакция информационного сайта altapress.ru
Адрес редакции:
656043, г. Барнаул, ул. Короленко, 107
Телефон редакции: +7 (3852) 63-15-10,
E-mail: news@altapress.ru
Услуги
Подписка
Конференц-зал
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Служба рекламы. Тел. (3852) 63-35-25, +79619802172. E-mail: ads@altapress.ru
Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
Задать вопрос редакции
Рассказать новость