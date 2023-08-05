Зарегистрированы еще три кандидата в губернаторы Алтайского края

В Избиркоме приняли решение о регистрации еще троих кандидатов на должность губернатора региона - теперь их шесть.

Все кандидаты прошли мунфильтр и сдали необходимые документы.

Ими стали Владислав Вакаев от партии "Новые люди", Елена Хрусталева от "Партии пенсионеров" и Малинкович Сергей от партии "Коммунисты России".

Вакаев и Хрусталева набрали 527 подписей из 527 возможных. Малинкович также набрал 527 подписей в листах поддержки, но одну признали недостоверной.

В итоге все шесть подавших документы кандидатов оказались официально зарегистрированы. Ранее Избирком зарегистрировал действующего губернатора региона Виктора Томенко от "Единой России", Евгению Боровикову от партии "Справедливая Россия – За правду" и Сергея Булаева от ЛДПР.

Изначальный список кандидатов состоял из девяти человек, но три выдвиженца от партий КПРФ (Мария Прусакова), "Зелёная Альтернатива" (Виктор Нагайцев) и "Зеленые" (Владимир Кириллов) выбыли из гонки ранее.

Выборы состоятся 10 сентября.