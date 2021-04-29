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Политика
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Зарплату муниципальных служащий увеличат на 15% - губернатор поддержал предложение «Единой России»

Увеличение оплаты труда муниципальных служащих произойдет с 1 января 2021 года

Сегодня, в своем ежегодном докладе глава региона Виктор Томенко поддержал инициативу депутатов фракции «Единая Россия» об увеличении зарплаты сотрудников МСУ.

Отчет Виктора Томенко
Отчет Виктора Томенко
Анна Зайкова

«Предлагаю увеличить заработную плату муниципальным служащим на 15 процентов, распространив это решение с 1 января 2021 года», — сказал в своем докладе губернатор.

Напомним, накануне, на встрече с представителями регионального правительства, депутаты фракции «Единая Россия» в Алтайском Заксобрании предложили пересмотреть работу кадровой системы муниципальной службы.

По словам заместителя руководителя фракции Дениса Голобородько, депутаты обратили внимание членов правительства на необходимость повышения уровня оплаты труда среднего и младшего звена муниципальных служащих.

«Мы предложили правительству рассмотреть вопрос развития системы местного самоуправления комплексно: повышать не только квалификацию, но и заработную плату. Только так можно вывести взаимодействие органов государственной власти региона и муниципалитетов на новый уровень», — отметил депутат.

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