Зарплату муниципальных служащий увеличат на 15% - губернатор поддержал предложение «Единой России»

Сегодня, в своем ежегодном докладе глава региона Виктор Томенко поддержал инициативу депутатов фракции «Единая Россия» об увеличении зарплаты сотрудников МСУ.

«Предлагаю увеличить заработную плату муниципальным служащим на 15 процентов, распространив это решение с 1 января 2021 года», — сказал в своем докладе губернатор.

Напомним, накануне, на встрече с представителями регионального правительства, депутаты фракции «Единая Россия» в Алтайском Заксобрании предложили пересмотреть работу кадровой системы муниципальной службы.

По словам заместителя руководителя фракции Дениса Голобородько, депутаты обратили внимание членов правительства на необходимость повышения уровня оплаты труда среднего и младшего звена муниципальных служащих.