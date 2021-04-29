Зарплату муниципальных служащий увеличат на 15% - губернатор поддержал предложение «Единой России»

«Предлагаю увеличить заработную плату муниципальным служащим на 15 процентов, распространив это решение с 1 января 2021 года», — сказал в своем докладе губернатор.
Напомним, накануне, на встрече с представителями регионального правительства, депутаты фракции «Единая Россия» в Алтайском Заксобрании предложили пересмотреть работу кадровой системы муниципальной службы.
По словам заместителя руководителя фракции Дениса Голобородько, депутаты обратили внимание членов правительства на необходимость повышения уровня оплаты труда среднего и младшего звена муниципальных служащих.
«Мы предложили правительству рассмотреть вопрос развития системы местного самоуправления комплексно: повышать не только квалификацию, но и заработную плату. Только так можно вывести взаимодействие органов государственной власти региона и муниципалитетов на новый уровень», — отметил депутат.