В субботу, 23 ноября в Москве прошел XIX Съезд партии «Единая Россия». В его работе приняли участие более 2000 человек — делегаты со всей страны, высшее партийное руководство, депутаты Государственной Думы и члены Совета Федерации, губернаторы регионов, общественники, представители российских и зарубежных СМИ.

Перед участниками Съезда выступил Президент России Владимир Путин. Он призвал членов партии «Единая Россия» быть партией-лидером и добиваться решения проблем на местах.

Прошу вас, будьте партией-лидером во всем, сами находите и поднимайте острые вопросы, не дожидаясь очередной «Прямой линии», которая проводится у меня ежегодно. Старайтесь своими силами решать эти вопросы, добиваться справедливости. Вы же увидите сами, знаете, то больничку покажут развалившуюся, то еще что-то такое, то школа, где дети чуть ли не в пятую смену ходят. На местах вы должны это видеть, если чиновники не видят, терзать их, трясти, добиваться решений, — заявил Владимир Путин.

Также Президент поблагодарил партию «Единая Россия» за деятельную поддержку, содержательную работу, принятие трудных решений и защиту интересов граждан.

На 19-м съезде в Москве партия дала старт избирательной кампании 2021 года, когда состоятся выборы в Государственную Думу. Председатель Партии, премьер-министр РФ Дмитрий Медведев, выступая перед партийцами, заявил, что главной задачей «Единой России» станет сохранение политического лидерства в стране и лучший результат на предстоящих выборах в России в 2020—2021 годах.

Чтобы партия успешно действовала, необходимо действовать в том направлении, которое волнует большинство россиян. Всё это необходимо для того, чтобы показать лучший результат на выборах, естественно, сохранить политическое лидерство — именно эта задача стоит — и продолжить курс на повышение качества жизни граждан Российской Федерации, — отметил Дмитрий Медведев.

Также на съезде приняты решения по приоритетам развития партии на ближайшее будущее: объявлено о создании шести рабочих групп Генсовета Партии по отраслевым направлениям, Правозащитного центра Партии. Помимо этого, на Съезде был представлен новый формат работы общественных приемных «Единой России», где любой желающий сможет узнать о реализации партпроектов или вступить в Партию.

Секретарь Регионального отделения «Единой России», председатель Алтайского краевого Законодательного Собрания Александр Романенко уверен — Региональное отделение справится с поставленными на съезде масштабными задачами.