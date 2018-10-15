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Томенко: затраты на содержание чиновников не увеличатся, хотя число ведомств возрастет

Губернатор Алтайского края Виктор Томенко сообщил, что несмотря не увеличение числа ведомств в новой структуре правительства общие расходы на их содержание не должны вырасти. Об этом он сказал 15 октября депутатам АКЗС при обсуждение проекта структуры правительства.

Коридоры власти. В правительстве Алтайского края.
Коридоры власти. В правительстве Алтайского края.
Анна Зайкова

Этот вопрос поднял Альберт Лунев, председатель экономического комитета краевого заксобрания. Рассуждая о разделении госинспекции на четыре отдельных ведомства, он сказал: «Главное, чтобы у каждого не появился свой обслуживающий аппарат».

Виктор Томенко сказал, что это важный момент.

Виктор Томенко,
губернатор Алтайского края:

Несмотря на то, что идет увеличение министерств, управлений, у нас существуют нормативы финансовых затрат на обеспечение и функционирование органов исполнительной власти. Мы за них выскочить не должны. Я постараюсь аккуратно выстроить систему управления этими самостоятельными органами власти.

В новой структуре 13 министерств — на 3 больше, чем сейчас, и 13 управлений — на 2 больше. Одну госинспекцию разделили на четыре отдельных. Вместо 8 заместителей председателя правительства будет 9, правда, но среди них не будет ни одного первого (раньше их было 2).

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