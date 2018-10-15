Томенко: затраты на содержание чиновников не увеличатся, хотя число ведомств возрастет

Этот вопрос поднял Альберт Лунев, председатель экономического комитета краевого заксобрания. Рассуждая о разделении госинспекции на четыре отдельных ведомства, он сказал: «Главное, чтобы у каждого не появился свой обслуживающий аппарат».
Виктор Томенко сказал, что это важный момент.
Виктор Томенко,
губернатор Алтайского края:
Несмотря на то, что идет увеличение министерств, управлений, у нас существуют нормативы финансовых затрат на обеспечение и функционирование органов исполнительной власти. Мы за них выскочить не должны. Я постараюсь аккуратно выстроить систему управления этими самостоятельными органами власти.
В новой структуре 13 министерств — на 3 больше, чем сейчас, и 13 управлений — на 2 больше. Одну госинспекцию разделили на четыре отдельных. Вместо 8 заместителей председателя правительства будет 9, правда, но среди них не будет ни одного первого (раньше их было 2).