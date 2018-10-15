Томенко: затраты на содержание чиновников не увеличатся, хотя число ведомств возрастет

Губернатор Алтайского края Виктор Томенко сообщил, что несмотря не увеличение числа ведомств в новой структуре правительства общие расходы на их содержание не должны вырасти. Об этом он сказал 15 октября депутатам АКЗС при обсуждение проекта структуры правительства.

Этот вопрос поднял Альберт Лунев, председатель экономического комитета краевого заксобрания. Рассуждая о разделении госинспекции на четыре отдельных ведомства, он сказал: «Главное, чтобы у каждого не появился свой обслуживающий аппарат».

Виктор Томенко сказал, что это важный момент.

Виктор Томенко,

губернатор Алтайского края:

Несмотря на то, что идет увеличение министерств, управлений, у нас существуют нормативы финансовых затрат на обеспечение и функционирование органов исполнительной власти. Мы за них выскочить не должны. Я постараюсь аккуратно выстроить систему управления этими самостоятельными органами власти.

В новой структуре 13 министерств — на 3 больше, чем сейчас, и 13 управлений — на 2 больше. Одну госинспекцию разделили на четыре отдельных. Вместо 8 заместителей председателя правительства будет 9, правда, но среди них не будет ни одного первого (раньше их было 2).