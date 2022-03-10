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Политика

Заявление МИД: Россия отказалась участвовать в работе Совета Европы

Россия не намерена участвовать в деятельности Совета Европы, так как страны Запада подрывают работу этой организации, заявил МИД РФ, пишет «Интерфакс».

Евросоюз.
Евросоюз.
CC0

«Недружественные России государства ЕС и НАТО, злоупотребляя своим абсолютным большинством в Комитете министров Совета Европы (КМСЕ), продолжают линию на разрушение Совета Европы и общего гуманитарно-правового пространства в Европе», — говорится в заявлении МИД РФ.

В документе подчеркивается — «ход событий становится необратимым».

«Россия не намерена мириться с этими подрывными действиями, осуществляемыми коллективным Западом в русле насаждения „порядка, основанного на правилах“ на замену попираемого США и их сателлитами международного права», — отмечается в документе.

МИД России заявил: «Россия не будет участвовать в превращении натовцами и послушно следующим за ними ЕС старейшей европейской организации в очередную площадку для заклинаний о западном превосходстве и самолюбования».

«Пусть наслаждаются общением друг с другом, без России», — говорится в заявлении.

В конце февраля вице-спикер Госдумы, глава российской делегации в Парламентской ассамблее Совета Европы Петр Толстой сообщил, что комитет министров Совета Европы приостановил членство России в этой организации.

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