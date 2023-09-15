Займы «до зарплаты» — серьезный риск. Нужна альтернатива

Не первый год идут споры о запрете деятельности микрофинансовых организаций. В представлении многих микрозайм имеет ассоциацию с займом до получки под 360% годовых. С одной стороны, микрозаймы делают доступным финансирование частных лиц и малого бизнеса. С другой, «приводят к катастрофически быстрому росту долгов и резкому снижению уровня жизни».

Законодательные инициативы о полном запрете работы МФО в стране выдвигала партия Справедливая Россия — За правду. Очередной законопроект об этом внёс на рассмотрение нижней палаты парламента лидер социалистов, руководитель партийной фракции в Госдуме Сергей Миронов.

Все предыдущие попытки добиться запрета микрофинансовых организаций наталкивались на противодействие думского большинства, но мы намерены решить эту проблему, — заявил политик.

Для решения предлагается альтернативный вариант — создать систему государственного микрокредитования под 2-3% годовых.

Я бы назвал это предложение не только справедливым и правильным, но и очень своевременным, — комментирует партийную инициативу депутат Госдумы, лидер алтайских социалистов Александр Терентьев. — Микрозаймы, это огромнейшая долговая яма, и пока Правительство «тянет время» не поддерживая наши требования о полном запрете МФО, эти финансовые структуры наживаются на бедах людей, калечат судьбы своими грабительскими процентами. А яма тем временем становится все глубже и глубже.

О том, что деятельность МФО создаёт большие социальные риски говорят такие цифры. На конец 2022 года в России насчитывалось 17,3 миллиона человек с действующими микрозаймами. Число должников постоянно растет благодаря новой системе онлайн-займов. Всего же за прошлый год граждане взяли в долг у МФО более 300 миллиардов рублей. В годовом выражении рост составил 12,3%. Большинство заёмщиков обращаются из-за низкого дохода и безработицы. Только за январь 2023 года за получением «займа до зарплаты» в МФО обратились более двух миллионов человек.

Сторонники развития МФО указывают, что подобные организации существуют во многих странах мира, и что в России они выполняют важную социальную функцию. Мол, около 40% клиентов МФО имеют так называемую испорченную кредитную историю, они не могут получить банковские кредиты, а МФО решают эту проблему и помогают в сложной ситуации, — отмечает Сергей Миронов, называя это обоснование «полным блефом». — Убеждён, что деятельность МФО приводит к катастрофически быстрому росту долгов населения, а главное — к снижению уровня жизни граждан в масштабах всей страны.

Социалисты убеждены, что именно «государство должно взять в свои руки решение этой проблемы, — отмечает Александр Терентьев, — защитить своих людей, протянуть им руку помощи. Альтернатива в виде системы государственного микрокредитования под 2-3% — это разумный выход. Более того, это может стать новым видом социальной поддержки граждан в масштабах всей страны. Как следствие, сможет стимулировать потребительский спрос, а значит, поддержит экономику страны через потребителя, минуя финансовых спекулянтов и посредников. И самое главное у государства есть на это деньги. А вот есть ли политическая воля — увидим после рассмотрения нашего законопроекта».