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Политика

«Здорово, братуха»: депутат пообщался по громкой связи с родственником во время заседания

Депутат Заксобрания Челябинской области от ЛДПР Алексей Беседин прямо по громкой связи решил пообщаться со своим родственником, пока остальные парламентарии слушали гимн в честь открытия 12 сессии регионального парламента, сообщает Ura.ru.

Микрофон. Трансляция.
Микрофон. Трансляция.
pixabay.com

«Славка, здорово! Здорово, братан! Здорово, братуха!» — разнесся по залу и в интернет-трансляции его бодрый голос.

После этого председатель Заксобрания Владимир Мякуш заметил, что все разговоры уже записываются, и пора приступать к работе, пишет polit.ru.

«У меня ребята, кто занимается компьютерами, видимо, не выключили микрофон или, наоборот, включили, а в этот момент мне звонил брат двоюродный. И вот случилась такая история. <…> Я, безусловно, конечно, извинился за ситуацию, что произошла, но, собственно говоря, считаю, что ничего такого-то и не произошло. <…> Славка мастер спорта по подводной охоте», — заявил Беседин изданию «Подъем».

Перед парламентскими каникулами заседание парламентарии Южного Урала проводят в режиме видеоконференцсвязи — для профилактики ковида.

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