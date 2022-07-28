28 июля
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Политика

«Зеленый свет» для зерна, Литва запрещает въезд патриарху, а Otis дешево продает свой российский бизнес. Что еще произошло 27 июля

Что произошло 27 июля в связи с военной спецоперацией на Украине — altapress.ru рассказывает основные события.

Украина. Хроника событий.
Украина. Хроника событий.
altapress.ru

Главное за 27 июля

Минобороны РФ, брифинг 27 июля

Высокоточным оружием ВКС России в Николаеве уничтожены временные пункты дислокации 28 механизированной и 79 десантно-штурмовой бригад ВСУ. Потери противника составили до 200 военнослужащих и более 20 единиц бронированной и специальной автомобильной техники.

В районе Артемовска в результате огневого поражения полностью уничтожена одна из рот 10 горно-штурмовой бригады ВСУ. Кроме того, в районе Новомихайловки в результате уничтожения высокоточным ударом командного пункта фактически утратила боеспособность 53 механизированная бригада ВСУ.

По уточненным данным, ударом ВКС России 24 июля по складу боеприпасов в районе населенного пункта Любимовка Днепропетровской области уничтожено более ста ракет к реактивной системе залпового огня Хаймарс. Ликвидировано до 120 человек военнослужащих, охранявших объект, а также иностранные наемники и технические специалисты.

За сутки уничтожены 4 командно-наблюдательных пункта батальонов 54 механизированной и 17 танковой бригад, 107 бригады территориальной обороны, а также 65 механизированной бригады ВСУ.

Поражена живая сила и военная техника в 142 районах, в том числе иностранные наемники в пункте временной дислокации на территории завода «Украинские энергетические машины» в Харькове. Также уничтожено восемь складов боеприпасов.

В рамках контрбатарейной борьбы за сутки поражены: батарея РСЗО «Ураган» и батарея гаубиц «Гиацинт-Б», батарея РСЗО «Град», два взвода гаубиц «Мста-Б» и пять взводов орудий Д-30.

Средствами ПВО сбит вертолет Ми-8, за сутки уничтожены девять беспилотников. Кроме того, перехвачено 10 снарядов РСЗО «Ольха» и Хаймарс.

Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены: 260 самолетов, 145 вертолетов, 1622 беспилотных летательных аппаратов, 358 зенитных ракетных комплексов, 4167 танков и других боевых бронированных машин, 763 боевые машины реактивных систем залпового огня, 3203 орудия полевой артиллерии и миномета.

  • Координационный центр по транспортировке зерна из украинских портов начал работу в Стамбуле, передает Anadolu. Министр обороны Турции Хулуси Акар на церемонии открытия отметил, что на территории Украины сейчас находится более 25 млн тонн зерна, пишет Reuters.
  • Минобороны РФ объявило о запуске регулярного паромного сообщения между Мариуполем в ДНР и российским городом Ейск. Первый автомобильно-пассажирский паром, который называется «Лаврентий», вышел из Ейска и прибыл в Мариуполь.
  • В Газпроме заявили, что на КС «Портовая» работает только один газоперекачивающий аппарат Siemens, а компания не выполняет работы по ремонту оборудования.
  • Литва до 23 июня 2027 года запретила въезд в страну патриарху Московскому и всея Руси Кириллу. Как отмечают в литовском МВД, предстоятель РПЦ включен в санкционный список из-за «сознательного отрицания территориальной целостности и суверенитета Украины, оправдания и поддержки агрессивных действий России».
  • Немецкое правительство согласилось на прямую продажу Украине 100 гаубиц немецкого производства.
  • ВС и МЧС России проверили более 5,7 тыс. га, обезвредили почти 145 тыс. взрывоопасных предметов в ДНР и ЛНР.

Экономика, что с ней происходит

  • Аналитики Goldman Sachs прогнозируют рецессию в экономике еврозоны в текущем году. Согласно прогнозу Goldman, ВВП еврозоны в июле-сентябре снизится на 0,1% по сравнению с предыдущим кварталом, а в октябре-декабре — на 0,2%.
  • ФРС США второй раз подряд повысила базовую процентную ставку на 75 базисных пункта — до 2,25−2,5%.
  • Минэкономразвития РФ оценило замедление инфляции в РФ в годовом выражении на неделе с 16 по 22 июля в 15,3%.
  • Американская компания по производству лифтов и эскалаторов Otis продала свой российский бизнес компании Ice Development, следует из сообщения на сайте Otis. В пресс-службе Минпромторга России сообщили Интерфаксу, что покупателем выступил российский холдинг S8 Capital Армена Саркисяна, в который входит компания-покупатель. Сделка оценивается в 3 млрд рублей, что может быть в два раза ниже цены до кризиса.
  • Хотя первые вагоны с санкционными грузами для Калининграда прошли через Литву, предстоит еще долгая работа по калининградскому транзиту, заявил представитель президента Дмитрий Песков. Тем не менее, подчеркнул он, кризисная ситуация миновала.
  • С полок хозяйственных магазинов Германии постепенно исчезают баллоны с газом и масляные радиаторы, пишет Spiegel.
  • Дефицит газа в Германии может привести к проблемам с производством туалетной бумаги, пишет газета Die Zeit.
  • Издержки Mercedes-Benz из-за приостановки производства и поставок в РФ составили почти 1,5 млрд евро, сообщили в компании.
  • Минпромторг и российские пивовары договорились начать цифровую маркировку пива в России с 1 апреля: сначала в кегах, с 1 октября 2023 — в стеклянных и пластиковых бутылках, а с 15 января 2024 — в алюминиевых банках.
Пиво.
Пиво.
unsplash.com
  • Поток газа по «Северному потоку-1» сократился на 20% от проектной мощности газопровода, сообщает немецкий газотранспортный оператор Gascade.
  • ФАС продлила на год предписание «Магниту» о нулевых наценках на отдельные позиции товаров «потребительской корзины».
  • Безработица в России в июне осталась на историческом минимуме в 3,9%, сообщил Росстат.
  • Владелец бренда приправ и специй Kamis может уйти из России, сообщает «Коммерсант».
  • Безработица в России в июне осталась на историческом минимуме в 3,9%, сообщил Росстат.

Реакции политиков

  • Глава российской делегации на переговорах в Вене Гаврилов заявил, что Россия будет отодвигать неонацистов от своих границ пропорционально дальности действия применяемых Киевом западных ракетных комплексов.
  • Россия пригрозила принять ответные меры, если Финляндия прекратит выдавать шенгенские визы россиянам.

«Ограничение поездок росграждан по политическим мотивам станет очередным шагом к усугублению конфронтации в двусторонних отношениях. В случае осуществления соответствующих планов российская сторона оставляет за собой право принять ответные меры», — заявила представитель МИД Мария Захарова.

Реакции: люди, сообщества

  • Международная федерация настольного тенниса отстранила сборные России и Белоруссии от участия в чемпионате мира. В этом году соревнования пройдут с 30 сентября по 9 октября в Китае.
  • Большинство россиян лояльно относятся к товарам отечественного производства и готовы покупать их как при наличии, так и при отсутствии импортных аналогов, показало исследование Национального агентства финансовых исследований и Модульбанка.

Информация, которую вы могли пропустить

  • Сбербанк с 1 августа повысит стоимость уведомления об операциях на 10 рублей, в зависимости от типа карты она составит 40 или 70 рублей. Повышение стоимости происходит впервые за 20 лет существования услуги.
  • Русская панк-рейв-группа Little Big отменила свой российский концертный тур, который должен был пройти с 27 августа по 10 декабря 2022 года. Об этом сообщили участники музыкального коллектива в своей официальной группе во «ВКонтакте». Музыканты уехали из России после того как выпустили антивоенный клип.

Финансы

Официальные курсы валют от ЦБ РФ на четверг:

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