«Зеленый свет» для зерна, Литва запрещает въезд патриарху, а Otis дешево продает свой российский бизнес. Что еще произошло 27 июля

Минобороны РФ , брифинг 27 июля Высокоточным оружием ВКС России в Николаеве уничтожены временные пункты дислокации 28 механизированной и 79 десантно-штурмовой бригад ВСУ. Потери противника составили до 200 военнослужащих и более 20 единиц бронированной и специальной автомобильной техники.

В районе Артемовска в результате огневого поражения полностью уничтожена одна из рот 10 горно-штурмовой бригады ВСУ. Кроме того, в районе Новомихайловки в результате уничтожения высокоточным ударом командного пункта фактически утратила боеспособность 53 механизированная бригада ВСУ.

По уточненным данным, ударом ВКС России 24 июля по складу боеприпасов в районе населенного пункта Любимовка Днепропетровской области уничтожено более ста ракет к реактивной системе залпового огня Хаймарс. Ликвидировано до 120 человек военнослужащих, охранявших объект, а также иностранные наемники и технические специалисты.

За сутки уничтожены 4 командно-наблюдательных пункта батальонов 54 механизированной и 17 танковой бригад, 107 бригады территориальной обороны, а также 65 механизированной бригады ВСУ.

Поражена живая сила и военная техника в 142 районах, в том числе иностранные наемники в пункте временной дислокации на территории завода «Украинские энергетические машины» в Харькове. Также уничтожено восемь складов боеприпасов.

В рамках контрбатарейной борьбы за сутки поражены: батарея РСЗО «Ураган» и батарея гаубиц «Гиацинт-Б», батарея РСЗО «Град», два взвода гаубиц «Мста-Б» и пять взводов орудий Д-30.

Средствами ПВО сбит вертолет Ми-8, за сутки уничтожены девять беспилотников. Кроме того, перехвачено 10 снарядов РСЗО «Ольха» и Хаймарс.