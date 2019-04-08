Зеленский хочет встретиться с Путиным и поговорить о мире

Владимир Зеленский,
кандидат в президенты Украины:
Прекратить стрельбу, чтобы наши ребята перестали погибать. Что мы для этого можем сделать? Продолжать минские договоренности, но все согласны, что нужно реформировать минский формат.
Должен быть формат переговоров с РФ в присутствии западных представителей.
Жертвовать территориями и людьми мы не будем никогда.
До этого о готовности Зеленского к переговорам с лидерами России и США Владимиром Путиным и Дональдом Трампом заявил его советник, экс-министр финансов Александр Данилюк:
Однозначно готов. Любые переговоры, к ним надо готовиться. Нет ни одного человека, который просто, без подготовки, готов провести переговоры такого уровня.
Тем временем соперник Владимира Зеленского — действующий президент Украины Петр Порошенко также заявил 7 апреля, что в ближайшее время будут возобновлены переговоры в «нормандском формате».