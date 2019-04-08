Зеленский хочет встретиться с Путиным и поговорить о мире

Прекратить стрельбу, чтобы наши ребята перестали погибать. Что мы для этого можем сделать? Продолжать минские договоренности, но все согласны, что нужно реформировать минский формат.

Должен быть формат переговоров с РФ в присутствии западных представителей.

Жертвовать территориями и людьми мы не будем никогда.