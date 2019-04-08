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Политика

Зеленский хочет встретиться с Путиным и поговорить о мире

Владимир Зеленский 7 апреля сообщил, что хотел бы начать переговоры с Владимиром Путиным. Кандидат в президенты Украины считает, что говорить с Россией о мире в Донбассе нужно в присутствии западных представителей, пишет РИА Новости.

Владимир Зеленский.
Владимир Зеленский.
Скриншот видео www.facebook.com/ze2019official

Владимир Зеленский,
кандидат в президенты Украины:

Прекратить стрельбу, чтобы наши ребята перестали погибать. Что мы для этого можем сделать? Продолжать минские договоренности, но все согласны, что нужно реформировать минский формат.

Должен быть формат переговоров с РФ в присутствии западных представителей.

Жертвовать территориями и людьми мы не будем никогда.

До этого о готовности Зеленского к переговорам с лидерами России и США Владимиром Путиным и Дональдом Трампом заявил его советник, экс-министр финансов Александр Данилюк:

Однозначно готов. Любые переговоры, к ним надо готовиться. Нет ни одного человека, который просто, без подготовки, готов провести переговоры такого уровня.

Тем временем соперник Владимира Зеленского — действующий президент Украины Петр Порошенко также заявил 7 апреля, что в ближайшее время будут возобновлены переговоры в «нормандском формате».

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