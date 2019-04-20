Зеленский и Порошенко пали на колени во время дебатов

19 апреля прошли дебаты между кандидатами на пост президента Украины Владимиром Зеленским и Петром Порошенко. На сцене стадиона «Олимпийский» Зеленский решил встать на колени перед народом, а действующий президент преклонил одно.

Перед тем, как упасть на колени, Владимир Зеленский пояснил, ради чего этот жест и попросил соперника сделать то же самое.

«Я прямо сейчас готов встать на колени перед каждой матерью, которая не дождалась своего сына с фронта. Я готов — и сейчас встану — встать на колени перед каждым ребенком, который не дождался своего отца. Я готов встать на колени перед каждой женщиной, которая не дождалась своего мужа. И вас прошу», — цитирует Зеленского РБК.

Порошенко преклонил колено, но повернувшись спиной к залу, но лицом к женщине в его окружении, которая держала в руках флаг Украины.

Всего на киевском стадионе, где проходили дебаты было около 32 тысяч человек, пишут «Известия». При этом 10 тысяч были представителями правоохранительных органов.

Напомним, второй тур выборов президента Украины пройдет 21 апреля.