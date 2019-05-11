Зеленский назвал Порошенко «туристом, ворующим тапочки из отеля»

Владимир Зеленский сравнил действующего главу государства Петра Порошенко с туристом, перед отъездом пакующим в свой чемодан имущество отеля. Избранный президент Украины призывает назначить свою инаугурацию на ближайшую дату, чтобы не дать уходящей власти совершать необдуманные кадровые перестановки, сообщает ТАСС.

«Президент Порошенко совершает непоправимое: он делает активные перестановки в высшем командовании армии, пытается пропихнуть своего главу Нацсовета по вопросам телерадиовещания, назначает судей», -- сказал Зеленский. «Это напоминает мне туриста в египетском отеле: завтра домой, чемоданы упакованы… но Порошенко никак не остановится — тянет полотенца, тапочки и берет все подряд со шведского стола, — добавил избранный президент. — Я вас очень прошу: сдайте ключи и рассчитайтесь за мини-бар и вперед! Вам еще таможню и паспортный контроль проходить».

Зеленский считает, что Рада затягивает процесс инаугурации из-за нежелания депутатов досрочного роспуска парламента, а Порошенко в это время пытается успеть назначить лояльных себе людей в государственные структуры. По словам Зеленского, Порошенко в настоящее время проводит активные перестановки в высшем командовании армии, пытается назначить своего главу Национального совета по телевидению и радиовещанию, назначает лояльных себе судей в Верховный суд, раздает звания генералов, а также дает героя Украины главе Службы безопасности Украины Василию Грицаку.

«На ближайшем заседании вы должны назначить дату инаугурации на 19 мая, — сказал Зеленский. — Этого требую не я, этого требует народ Украины, в интересах которого вы присягали действовать. Вы должны прекратить эти политические судороги хромой утки».

«Страна нуждается в нормальной работе всех институций. Народ не должен ждать, пока кто-то завершит все назначения перед долгим отпуском. Думайте, пожалуйста, не о депутатских „ксивах“, а про Украину», — заключил Зеленский.