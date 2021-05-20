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Политика

Зеленский не нашел места русским в числе коренных народов Украины

Русские не попали в перечень коренных народов Украины, согласно соответствующему проекту закона, который внес в парламент президент страны Владимир Зеленский, передает РИА Новости.

Оборванный флаг Украины.
Оборванный флаг Украины.
СС0

На этой неделе Зеленский внес в Верховную Раду проект закона «О коренных народах Украины», который определяет права коренных народов в государстве и особенности их реализации, он помечен как неотложный.

Президент выразил надежду, что документ будет рассмотрен депутатами в сжатые сроки.

В тексте отмечается, что коренной народ Украины — это автохтонная этническая общность, которая сформировалась на территории Украины, является носителем самобытного языка и культуры, имеет традиционные, социальные, культурные или представительные органы, осознает себя коренным народом Украины, составляет этническое меньшинство в составе ее населения и не имеет собственного государственного образования за пределами Украины.

Также в документе отдельно прописаны коренные народы Украины, которые сформировались на территории Крыма — крымские татары, караимы и крымчаки.

Законопроектом гарантируются коренным народам Украины права создавать свои учебные заведения и обучаться на языке соответствующего коренного народа, а также создавать свои СМИ.

Также в документе отмечается, что государство обязуется гарантировать защиту коренных народов Украины от актов геноцида или любых других актов коллективного принуждения или насилия.

Русских в числе коренных народов Украины не числится.

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