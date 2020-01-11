Зеленский ответил на заявление Ирана о сбитом самолете

Украина настаивает на полном признании вины и официальных извинениях со стороны Ирана, написал президент Владимир Зеленский у себя в Facebook. Так он ответил на признание, что украинский самолет в аэропорту Тегерана сбили военные.

«Утро сегодня не было хорошим, но принесло правду. Еще до окончания работы международной комиссии Иран признал свою вину», — отметил Зеленский.

Киев ждет полного и открытого расследования случившегося, привлечения виновных к ответственности, возвращения тел погибших и выплат компенсаций.

Boeing 737−800 «Международных авиалиний Украины» потерпел крушение вскоре после вылета из аэропорта Тегерана в среду рано утром. Погибли 176 человек: 167 пассажиров из Ирана, Украины, Канады, Германии, Швеции и Афганистана и девять членов экипажа.

11 января иранские военные заявили, что Boeing был сбит в результате человеческой ошибки: самолет пролетал рядом с военным объектом и был принят за вражеский. Президент страны Хасан Роухани выразил соболезнования в связи с катастрофой.