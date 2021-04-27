Зеленский: все идет к тому, что встреча с Путиным состоится

«Мне кажется, что все идет к тому, что встреча состоится. Я действительно предложил — вы это слышали — встретиться в Донбассе, президент подтвердил свое желание, но предложил встретиться в Москве», — сказал Зеленский.
Он также добавил, что ему «важна суть встречи, а где именно она будет — это детали».
Пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков в свою очередь сообщил, что никакой конкретики по этому вопросу пока нет.
По заявлениям Зеленского, на встрече с Путиным он готов обсудить положение русскоязычных граждан и церкви на Украине.
Ранее Путин заметил, что, «если речь идет об обсуждении проблем Донбасса, то тогда в первую очередь руководство Украины должно встречаться с руководителями ЛНР и ДНР».
По мнению российского лидера, именно с этого надо начинать урегулирование проблемы вокруг Донбасса, а потом уже обсуждать эти вопросы с любой третьей страной, включая Россию.
При этом Путин добавил, что готов принять Зеленского в Москве в любое удобное время.