Зеленский: все идет к тому, что встреча с Путиным состоится

Президент Украины обратился к главе своего офиса с просьбой, найти взаимопонимание с Москвой по вопросу организации встречи с президентом РФ. По мнению Зеленского, все идет к тому, что встреча состоится, сообщает ТАСС.

«Мне кажется, что все идет к тому, что встреча состоится. Я действительно предложил — вы это слышали — встретиться в Донбассе, президент подтвердил свое желание, но предложил встретиться в Москве», — сказал Зеленский.

Он также добавил, что ему «важна суть встречи, а где именно она будет — это детали».

Пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков в свою очередь сообщил, что никакой конкретики по этому вопросу пока нет.

По заявлениям Зеленского, на встрече с Путиным он готов обсудить положение русскоязычных граждан и церкви на Украине.

Ранее Путин заметил, что, «если речь идет об обсуждении проблем Донбасса, то тогда в первую очередь руководство Украины должно встречаться с руководителями ЛНР и ДНР».

По мнению российского лидера, именно с этого надо начинать урегулирование проблемы вокруг Донбасса, а потом уже обсуждать эти вопросы с любой третьей страной, включая Россию.

При этом Путин добавил, что готов принять Зеленского в Москве в любое удобное время.