Зеленскому напомнили, что есть общего между Россией и Украиной

Первый вице-спикер крымского парламента Ефим Фикс прокомментировал слова Владимира Зеленского о том, что сейчас Россия и Украина связаны только границей. По его словам, не нужно забывать историю и тесные родственные связи народов, пишет РИА Новости.

«Он слишком молод и мало пробыл в качестве президента, чтобы делать такие заявления. Нас объединяет многовековая история, совместная борьба против врагов, которые нападали на Советский Союз, совместная победа в Великой Отечественной войне, общая история, культура, тесные родственные связи», — заявил Фикс о высказывании Зеленского.

По его словам, не стоит забывать, что россияне и украинцы — два братских народа, которым нечего делить.

Ранее новоизбранный президент Украины Владимир Зеленский заявил, что после возвращения Крыма в состав России и конфликта в Донбассе два государства объединяет только граница. И не согласился со мнением Владимира Путина о том, что россиян и украинцев связывают братские отношения.

В свою очередь основатель партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Юрий Бойко сказал, что Зеленский повторяет ошибки уходящего режима.

«Слова Владимира Зеленского о том, что граница — единственное, что сегодня объединяет Украину и Россию, — это повторение ошибок уходящего режима, который сделал разрыв украино-российских связей основой своей политической доктрины», — написал Бойко на своей страничке в Facebook.

Он добавил, что безответственный курс приведет страну в политический тупик.