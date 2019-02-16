«Жаба продажная»: в Сети ополчились на народную артистку СССР за критику россиян

На просторах интернета продолжают обсуждать интервью украинской актрисы Ады Роговцевой. В интервью телеканалу ZIK она заявила, что русских «приучили, что украинцы хуже» и что они «вымышленный народ».

«Они считают, что Крым русский и Севастополь „русский город“ — это укоренялось не один десяток лет. Их нельзя переговорить, переучить, наверное, надо изолировать себя от них», — сказала Роговцева накануне.

После этого в соцсетях российские пользователи предложили ей отказаться от звания народной артистки СССР, чтобы таким образом окончательно изолироваться от России, а некоторые и вовсе назвали артистку «жабой продажной», пишет Рамблер.

Ада Роговцева знаменита ролями в фильмах «Вечный зов», «Расплата», «Адмиралъ» и «Тарас Бульба».

Напомним, 20 декабря в ходе пресс-конференции российский президент Владимир Путин отметил, что ненормальная ситуация в российско-украинских отношениях не изменится, пока у власти на УКраине находятся русофобы.