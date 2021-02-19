Жапаров отвел России особое место во внешней политике Киргизии

Жапаров подчеркнул, что сотрудничеству с Россией отводят особое место во внешней политике Киргизии.
«Курс на выведение отношений с Россией на высший уровень союзничества, стратегического партнерства отвечает национальным интересам Кыргызстана. Мы убеждены, что укреплению сотрудничества нет альтернативы, и этому направлению во внешней политике республики отводится ключевое место», — отметил глава республики.
Он подчеркнул, что «в истории взаимоотношений кыргызского и русского народов никогда не возникало проблем, которые могли бы создать предпосылки для взаимного отчуждения».
При этом, добавил Жапаров, тесное сотрудничество помогает укреплять суверенитет, а также сохранять межнациональный мир и согласие в регионе Средней Азии.
«Благодаря своей мощи Россия обеспечивает мир по периметру государственной границы, формирует вокруг себя динамично развивающийся регион», — отметил глава Киргизии.
Напомним, Садыров — один из трех депутатов-оппозиционеров, которых приговорили к тюрьме за попытку мятежа в 2012 году, а после оправдали.