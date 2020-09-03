Жена российского телеведущего получила гражданство Великобритании

Запись о получении гражданства появилась в базе данных британских юридических лиц в начале июля — там оказалась компания Ibba Productions, которая зарегистрирована на Ирину Брилеву.

Британское гражданство есть у самого Сергея Брилева. Об этом стало известно в конце 2018-го после публикации расследования ФБК Алексея Навального. Телеведущий этого не отрицал, пишет «Медуза».

Брилев заявлял, что не нарушал никаких законов. Однако он дважды незаконно входил в общественные советы — при МВД и при Минобороны (это запрещено делать людям с двойным гражданством). Через четыре месяца Брилева исключили из общественного совета при Минобороны, пишет bfm.ru.

Что известно о Брилевых

Отец замдиректора ВГТРК Сергея Брилева оказался связан с внешней разведкой, писал «Собеседник» .

В России жена телеведущего — Ирина Брилева — владеет телерадиовещательным «А.К.А Агентством», которое она вместе с матерью учредила в 2010 году. По информации «Собеседника», мать Брилевой Татьяна Константинова ранее работала на автобазе № 1 Управделами президента. Сейчас предприятие называется «Транспортный комбинат «Россия».

Российский паспорт и загранпаспорт. Анна Зайкова , altapress.ru

ФБК выяснил, что Брилева является единственным собственником одной из квартир в Лондоне, купленной в 2016 году за 700 тыс. фунтов.

Сергей Брилев ведет субботнюю программу на телеканале «Россия 1». С 2006 года он занимает должность замдиректора телеканала «Россия» по специальным информационным проектам. С 2001 по 2007 год Брилев вел «Прямые линии с Владимиром Путиным» и комментировал трансляции инаугураций президента. Кроме того, ведущий входит в президиум Совета по оборонной политике России.

Мнение о гражданстве

Ведущий телеканала «Россия 1» Сергей Брилев заявил, что Великобритания для него — это та «привязанность», от которой он «точно отказываться не собирается» — таким образом он ответил на совет коллеги Владимира Познера сдать одно из своих гражданств.

Журналист ВГТРК рассказал, как получил гражданство Британии. По его словам, в 1995 году он приехал в Лондон на курсы Би-Би-Си. «Одновременно делаю серию сюжетов для «Вестей». Мне предложили стать собкором в Лондоне», — писал на своей странице в Facebook Брилев.

Брилев в Facebook ранее подтвердил, что имеет второе гражданство и недвижимость в Лондоне. Телеведущий отметил, что не нарушил закон: работодатели и ФМС знают о его втором гражданстве, а недвижимость была приобретена на средства, источники которых прозрачны. Брилев также добавил, что у его супруги (в 2018 году) британского гражданства не было.