Женщина-юрист из Барнаула возглавит Общественную палату России

Лидия Михеева, уроженка Барнаула и выпускница юрфака Алтайского госуниверситета, много лет работавшая в Барнауле, станет новым руководителем Общественной палаты РФ. Об этом РБК сообщили два источника в палате.

По данным источников РБК, Лидия Михеева будет избрана на заседании палаты ее секретарем 9 декабря. Предыдущий секретарь палаты Валерий Фадеев (а Михеева была его замом) перешел в Совет по правам человека при президенте — он его новый руководитель.

Многие СМИ, отметив предстоящее избрание Михеевой, написали, что впервые Общественную палату России возглавит женщина.

РБК напоминает, за что отвечает секретарь Общественной палаты России: ведет ее заседания, организует ее работу, подписывает ее решения, готовит к рассмотрению законопроекты, визирует доклады о деятельности палаты, представляет палату в отношениях с органами госвласти и т. д.

Лидия Михеева родилась в Алтайском крае в 1971 году, в 1993 году окончила юрфак АлтГУ. До 2006 года работала на Алтае — сначала в АлтГУ (на кафедре гражданского права), а также юристом коммерческих организаций.

В дальнейшем трудилась в различных структурах в Москве (включая аппарат Госдумы РФ).

С 2010 года работает в Исследовательском центре частного права при Президенте РФ. В 2019 году избрана его председателем, указ об этом подписал президент России.

Михеева — доктор юридических наук, разработчик ряда проектов федеральных законов, прежде всего в области гражданского законодательства, сообщает сайт центра.