Жертвенные коровы: от чьих министерских портфелей откажутся в новом правительстве. Прогнозы

17 января запланировано совещание нового премьера с членами старого правительства, говорят Forbes два чиновника, о том же говорит осведомленный собеседник The Bell.
Сам Мишустин пообещал, что состав нового правительства станет известен в ближайшие дни.
А пока чиновники обмениваются слухами о возможных отставках. Некоторые на всякий случай отменили командировки на следующую неделю, потому что «вдруг не назначат», сказал Forbes один из собеседников, близких к правительству.
Глава Счетной палаты (СП) Алексей Кудрин уже сказал ТАСС, что не ждет значительных изменений в кабинете министров.
«Это правительство достаточно молодое, и за исключением, может быть, нескольких случаев, я предполагаю, оно сохранится», — сказал глава СП.
Жертвенные коровы
Некоторые источники говорят, что обсуждаются серьезные перестановки только в социальном блоке правительства.
«Сильно перетрясать правительство не будут, а принесут в жертву двух-трех жертвенных коров. Это министр культуры Владимир Мединский, министр здравоохранения Вероника Скворцова, также называют министра просвещения Ольгу Васильеву и главу Минспорта Павла Колобкова», — говорит один из источников.
Причинами отставки в соцблоке могут стать конфликты, «которые мешают эффективной работе», заявил один из осведомленных источников. Но в любом случае, говорит он, обойдется все «косметическими изменениями».
«Многие министры на своих местах только полтора года. Правительство слишком молодое», — объясняет он.
Впрочем, «предсказывать изменения в правительстве сейчас — все равно, что гадать на картах таро», иронизирует один из собеседников в правительстве.
Претензии депутатов
Спикер Госдумы Вячеслав Володин на пленарном заседании, на котором утверждали Михаила Мишустина, заявил, что у депутатов есть претензии к четырем министерствам, но к каким — не уточнил.
Его советник Анастасия Кашеварова написала в телеграм-канале, что больше всего депутаты на встрече Мишустина с фракциями критиковали Минтруда, Минздрав, Минкультуры и Минпросвещения и их руководителей — Максима Топилина, Веронику Скворцову, Владимира Мединского и Ольгу Васильеву.
Ограничения
Причина того, что собеседники издания не ждут серьезных изменений в правительстве — ограничения, в которых Мишустин сейчас вынужден формировать новый кабинет министров.
После того, как Путин выступил с посланием Федеральному собранию 15 января, правительству нужно найти деньги на предложенные президентом меры и быстро приступить к их реализации.
Перетрясать правительство не будут, потому что нужно срочно искать деньги на исполнение поручений президента, а «новички еще «минимум полгода будут рассаживаться, это в лучшем случае», говорит источник, близкий к правительству.